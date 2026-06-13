مدبولي: نظام الدعم التمويني بحاجة إلى إصلاح جذري ونتجه نحو الدعم النقدي

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نظام الدعم التمويني الحالي يعاني من مشكلات تراكمية، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو الدعم النقدي الموجه لضمان وصوله لمستحقيه. وكشف عن تسريب بنسبة 25% في ملف الخبز تبلغ قيمته 35 مليار جنيه.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة البحيرة، أن نظام الدعم التمويني الحالي يعاني من مشكلات هيكلية تراكمية نتيجة العمل به منذ خمسينيات القرن الماضي دون تحديث جوهري.

وأشار إلى أن بطاقات التموين مر على إصدار بعضها أكثر من 30 عاماً، وأن المنتفع الأصلي قد توفي، لكن البطاقة تظل موروثة لأشخاص آخرين ليس من الواضح مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم. وأوضح أن الظروف التي وُضع فيها هذا النظام اختلفت كلياً عن الواقع الحالي، مشدداً على أن الاتجاه العالمي يتحول نحو الدعم النقدي الموجه، وهو ما تراه الحكومة فكرة جيدة وقابلة للتطبيق في مصر.

وأضاف مدبولي أن الدولة تمتلك تجارب ناجحة في ملفات مماثلة، مثل برنامج تكافل وكرامة، مما يؤكد قدرتها على بناء قاعدة بيانات متطورة للمستحقين. وأشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية الأخرى بذلت جهوداً كبيرة لتنقية قاعدة البيانات، ورغم عدم الوصول إلى كفاءة 100%، إلا أن النسبة تجاوزت 90% حالياً. وشدد على أن الحكومة قادرة على تنفيذ منظومة دعم تقوم على تقسيم المجتمع إلى شرائح، تبدأ بالأكثر هشاشة وفقراً، ثم الفئات الأخرى التي تستحق دعماً بدرجات متفاوتة.

وأكد أن الهدف هو تحقيق تدرج في الدعم بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجاً على أعلى قيمة مادية، مع التأكيد على أن الدعم ليس للأبد. وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون برنامج الدعم ديناميكياً، بحيث تحصل الأسر المحتاجة على الدعم لفترة زمنية، ومع تحسن ظروفها تنتقل إلى شريحة أعلى، وقد تخرج من المنظومة تماماً عندما لا تعود بحاجة إليه. وفي الوقت نفسه، تنشأ أسر جديدة تحتاج إلى إدراجها في برنامج الدعم، مما يتطلب آلية مرنة للدخول والخروج.

وانتقد مدبولي استمرار بعض المواطنين في الحصول على الخبز المدعم رغم تمتعهم بمستوى معيشي جيد، بل إن بعضهم يعطي الخبز لآخرين يعتبرونهم أكثر استحقاقاً، متسائلاً: هل هذا الأمر صحيح؟ وأكد أن الحل يكمن في حوكمة المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بعيداً عن أي ممارسات غير منضبطة.

وكشف رئيس الوزراء عن وجود ممارسات غير سليمة أدت إلى تسريب أو عدم كفاءة في ملف الخبز بنسبة لا تقل عن 25%، مشيراً إلى أن قيمة دعم الخبز تبلغ 140 مليار جنيه، منها ما لا يقل عن 35 مليار جنيه لا تصل إلى المستحقين. وأكد أن هدف الحكومة هو توجيه هذه الأموال إلى الفئات المستحقة لتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

وأوضح أن الحكومة تراجع هذا الملف مراراً لتلافي أي ثغرات قبل التطبيق، بما يضمن الوصول إلى المستحقين الحقيقيين للدعم، مع الحرص على عدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة تمكنها من تنفيذ هذه الإصلاحات بكفاءة، مشيراً إلى أن لا توجد دولة في المنطقة تمتلك بنية أساسية مثل مصر، مما يعزز الثقة في نجاح المنظومة الجديدة





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دعم تمويني إصلاح اقتصادي حوكمة عدالة اجتماعية مصر

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