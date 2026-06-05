مدبولي يحذر من صيف استثنائي بسبب النينيو.. ومصر تقود تحركًا عربيًا لحماية المنشآت النووية

حذر رئيس الوزراء المصري من ارتفاع درجات الحرارة بسبب ظاهرة النينيو، بالتزامن مع جلسة طارئة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب من الدول العربية لمناقشة الهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات.

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، من أن ظاهرة النينيو المناخية ستؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى صيف استثنائي هذا العام.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا يتطلب استعدادات مكثفة من جميع الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وشح الموارد المائية. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على وضع خطط طوارئ لمواجهة موجات الحر الشديدة، تشمل توفير كميات كافية من الكهرباء والمياه، مع تعزيز حملات التوعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع الإجهاد الحراري، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، داعيًا إلى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وفي سياق متصل، عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسة طارئة في فيينا يوم الجمعة، بناءً على طلب مشترك من مصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية، بصفتها الدول العربية الأعضاء في المجلس، لمناقشة الهجوم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد السفير محمد نصر، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، خلال كلمته أمام المجلس، أن القاهرة تدين بأشد العبارات استهداف محيط محطة براكة، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة الإمارات وقواعد القانون الدولي. وأضاف نصر أن أمن الإمارات ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددًا رفض مصر أي هجمات تستهدف الدول العربية أو تمس سيادتها أو أمنها أو استقرارها، أو تطال المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وتأتي الجلسة في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات النزاعات المسلحة على أمن المنشآت النووية، بعد الهجوم الذي تعرضت له محطة براكة - أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي - بطائرة مسيرة في 17 مايو الماضي، مما أدى إلى أضرار في منشأة كهربائية خارج النطاق الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي تسرب إشعاعي أو إصابات بشرية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية والسلطات الإماراتية. وشدد المندوب المصري على أن حماية المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة خلال فترات النزاعات هي التزام دولي يجب تطبيقه بموضوعية ودون انتقائية، مشيدًا بالمهنية العالية والجاهزية والمسؤولية التي أظهرتها الإمارات في التعامل مع الحادث، وسرعة التنسيق مع الوكالة.

ودعا البيان المصري إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، مؤكدًا أن حماية المنشآت النووية السلمية في الدول العربية تمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي. وتعد محطة براكة، الواقعة في منطقة الظفرة غرب أبوظبي، أحد أبرز مشروعات الطاقة النووية السلمية في الشرق الأوسط، وتضم أربعة مفاعلات نووية توفر نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي التحرك العربي في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمان والأمن النوويين، وسط تحذيرات من أن استهداف المنشآت النووية في النزاعات قد يفضي إلى مخاطر عابرة للحدود





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