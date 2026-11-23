رئيس الوزراء يشهد توقيع الميثاق الوطني لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي لتغطية 18.5 مليون مواطن إضافي بحلول 2030.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الميثاق الوطني لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وذلك بالتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي. يهدف هذا الاتفاق الحيوي إلى الإسراع في التوسع الجغرافي للمنظومة الصحية، وتسريع دخول محافظات المرحلة الثانية حيز التطبيق الفعلي. تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الحماية المالية للمواطنين بحلول عام ألفين وثلاثين.

وقّع على الميثاق الوطني كلٌّ من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي. وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى آنا بيردي، مديرة العمليات بمجموعة البنك الدولي، وعدد من ممثلي البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين المتعاونين.

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آلية تسريع التطبيق المالي والهيكلية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل أولوية رئيسية للدولة المصرية. يُعد هذا المشروع أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي والاجتماعي التي تستهدف ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة. يضمن هذا التوجه أن تكاليف الحصول على الرعاية الصحية لا تشكل عبئًا ماليًا على المواطنين أو على أسرهم.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة جميع المتطلبات اللازمة للتوسع في تطبيق المنظومة. تشمل هذه المتطلبات تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة، وضمان التمويل المستدام. أكد مدبولي على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية لتحقيق المستهدفات المحددة بحلول عام ألفين وثلاثين.

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أهداف الاستدامة المالية وتوسيع التغطية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الميثاق يمثل إطارًا داعمًا لتسريع استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. يقوم الميثاق على تكامل جهود تطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الأولية، وتنمية القوى البشرية، وتعزيز جاهزية المستشفيات ومقدمي الخدمة. يضمن ذلك توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في المحافظات المستهدفة وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد المعتمدة.

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أهمية ضمان الاستدامة المالية لجهود تطوير القطاع الصحي. أكد الوزير على تعزيز كفاءة تخصيص الموارد والإنفاق العام، وتحديث آليات التمويل التي تدعم التوسع في التغطية الصحية الشاملة. شملت خطته توفير المخصصات المالية اللازمة لاشتراكات الفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع. يهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين فاعلية الإنفاق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية.

التوسع الجغرافي وتأثيره المباشر على المواطنين

تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتفعيل إطار متكامل للمتابعة والتقييم والمساءلة، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والجهات المعنية. يشارك في هذا الإطار مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، من خلال مؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية محددة لمتابعة معدلات التقدم.

يتم التركيز على متابعة جاهزية المنشآت الصحية، وتسجيل المستفيدين الجدد، وتوفير التمويل الكافي، وضمان جودة الخدمات المقدمة. يأتي هذا الميثاق تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية باستكمال بناء منظومة تأمين صحي شامل ومستدام، تضمن الحماية الصحية والمالية لجميع المواطنين. يدعم هذا الالتزام تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية.

أرقام مستهدفات المرحلة الثانية لعام 2030

يأتي توقيع هذا الميثاق في إطار التزام الحكومة المصرية باستكمال مسيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والبناء على ما تحقق من إنجازات في مرحلتها الأولى. يتضمن ذلك تسريع تنفيذ المرحلة الثانية والتوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا ومطروح وشمال سيناء، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية. يهدف هذا التوسع إلى مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى نحو ثمانية عشر ونصف مليون مواطن إضافي بحلول عام ألفين وثلاثين.

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يستهدف الميثاق توفير إطار متكامل للتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ومجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية. يهدف هذا التنسيق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المنظومة، وتوفير متطلبات جاهزية المنشآت الصحية، وضمان توافر الكوادر البشرية والموارد المالية والتشغيلية اللازمة. يسعى ذلك إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمستفيدين، وفقًا لمعايير الاعتماد القومية المعتمدة.

مؤشرات الأداء والكفاءة الانتاجية للأدوية

يتضمن الميثاق عددًا من المستهدفات الرئيسية حتى عام ألفين وثلاثين، يأتي في مقدمتها التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل ست محافظات إضافية. يهدف ذلك إلى استيعاب نحو ثمانية عشر ونصف مليون مواطن جديد، ليصل إجمالي المستفيدين المستهدفين بالمرحلتين الأولى والثانية إلى نحو ثلاثة وعشرين ونصف مليون مواطن.

يستهدف الميثاق أيضًا تطوير ورفع كفاءة ثلاثة وتسعمائة وخمسة وخمسين منشأة صحية، تشمل ثمانمائة وسبعة وعشرين منشأة للرعاية الصحية الأولية، ومائة وثمانية مستشفيات ووحدات للرعاية الحرجة. يضمن ذلك جاهزيتها لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الاعتماد الدولية والمحلية المعتمدة.

يستهدف الميثاق خفض نسبة الإنفاق المباشر من مساهمات المواطنين على الخدمات الصحية إلى أقل من اثنين وثمانين بالمائة من إجمالي الإنفاق الصحي بالمحافظات المستهدفة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية المالية للأسر من الأعباء الصحية المحتملة. كما يستهدف رفع نسبة الإنتاج المحلي من الأدوية الأساسية والمنتجات الصحية إلى أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من حيث القيمة، وأكثر من تسعين بالمائة من حيث حجم الإنتاج.

يركز الاتفاق النهائي على تعزيز توافر الأدوية الأساسية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية. يضمن ذلك وصول العلاج اللازم لجميع الفئات المستهدفة دون عوائق. يعكس هذا التوجه التزامًا قويًا بتحسين المؤشرات الصحية العامة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في جميع المحافظات المستهدفة.