رئيس الوزراء يستعرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن 28 بلاغا لحادث الدائري بالوراق وتنسيق الإجراءات مع الوزارات المعنية لدعم الأسر.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، يسلط الضوء على معالجة البلاغات والاستفسارات المتعلقة بحادث الطريق الدائري في منطقة الورق. تأتي هذه المتابعة في إطار تنفيذ التكليفات المباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد على تفعيل قنوات التواصل المستمر وتسهيل تقديم الدعم والرعاية الشاملة لأسر الضحايا والمصابين والمتغيبين.

إحصائيات البلاغات وتفاصيل التعامل مع المنصرفين

أوضح الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن الجهة استقبلت وتعاملت بنحو 28 بلاغا واستفسارا وطلب ومقترحا جميعها مرتبطة بوقائع الحادث. وشمل الجزء الأكبر من هذه البلاغات الإبلاغ عن مفقودين أو متغيبين منذ وقوع الحادث، مع الاستفسار عن سبل العثور عليهم وأماكن تواجدهم الدقيقة. كما تضمنت بعض الرسائل مقترحات ومناشدات تهدف لإتاحة أرقام واتساب وقنوات رسمية مخصصة للتبرع لضحايا الحادث وذويهم، بالإضافة إلى مقترحات لتعزيز إجراءات السلامة المرتبطة بالطرق والمركبات.

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التنسيق الحكومي مع الوزارات والجهات المختصة

تم التنسيق المكثف بشأن تلك البلاغات والاستفسارات والمقترحات مع وزارات العدل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والداخلية، بالإضافة إلى باقي الجهات المعنية الأخرى. وعمل فريق عمل المنظومة على متابعة عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشارت إلى فقد أو تغيب سبعة مواطنين بالتزامن مع وقوع الحادث. تعاملت وحدة الرصد بالمنظومة مع تلك المنشورات المتداولة، وقامت بالتواصل مع ناشري الاستغاثات لتوفير بيانات الاتصال الخاصة بذويهم.

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إجراءات التعرف على المفقودين والمصابين

فيما يخص البحث عن المفقودين، ورد 19 بلاغا واستفسارا من أقارب وزملاء ومعارف وجيران بعض المفقودين والمتغيبين والمصابين. تم التنسيق الفوري مع وزارة العدل والجهات المعنية لتيسير الإجراءات الخاصة بالتحاليل المطلوبة من الأقارب لمضاهاتها بالعينات المسحوبة من المتوفين. كما عولجت بعض الاستفسارات بشأن حالة المصابين بشكل فوري بالتعاون مع القيادات بوزارة الصحة والمستشفيات. واستُقبلت خمس طلبات واستفسارات ومقترحات تتعلق بإجراءات صرف التعويضات والمساعدات العاجلة، وجرت توجيهها والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم.

التواصل المستمر وتسهيل إجراءات الوفيات

شملت الاستفسارات الأخرى إجراءات استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة، حيث تم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية للرد على مقدميها بشكل سريع. أكدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حرصها على التعامل السريع والمناسب مع كل ما يتم تلقيه على مدار الساعة من شكاوى واستفسارات أو طلبات. يمكن الوصول للمنظومة عبر الخط الساخن 16528 أو البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg أو تطبيق في خدمتك على الهواتف المحمولة لضمان تقديم الدعم الكامل.