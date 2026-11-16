رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي للملكية الفكرية بالقاهرة بمشاركة المنظمة العالمية والوزراء، مؤكدًا على دور الذكاء الاصطناعي في حماية حقوق المؤلف وحوكمة الإبداع الرقمي.

شهدت العاصمة الجديدة، مساء اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية ، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يعقد هذا الحدث الدولي الهام خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، تحت عنوان " حق المؤلف: القضايا الناشئة"، وسط حضور واسع لكبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجال حماية الإبداع والملكية الفكرية.

رؤية الحكومة لدمج الملكية الفكرية في الاقتصاد

أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بشكل مباشر. وشدد على أن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتشجيع الاستثمار وتحفيز البحث العلمي، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر.

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أضاف مدبولي أن مصر تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا وإبداعيًا كبيرًا، ويتجلى التحدي الرئيسي في توظيف هذا الرصيد وتحويله إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة. أشار إلى أن ذلك يتطلب منظومة متكاملة للملكية الفكرية وشراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحقيق التوازن بين الحماية وتشجيع الابتكار.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن تعظيم الاستفادة من الملكيات الفكرية يستلزم تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة وربط مخرجات البحث العلمي والابتكار بمتطلبات الصناعة والاستثمار. أوضح أن توفير بيئة داعمة للمبدعين وأصحاب المشروعات الناشئة يسهم في تحويل الأفكار والمعارف إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

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دعوة لتطوير الأطر التشريعية في عصر الذكاء الاصطناعي

أعرب السيد دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن تقديره العميق للتعاون القائم بين المنظمة ومصر، مشيدًا بالخطوات التطويرية التي اتخذتها مصر لتحديث منظومتها الوطنية للملكية الفكرية. أكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الإبداع والبحث والابتكار، وأن وجود جهاز وطني موحد للملكية الفكرية يوفر أساسًا متينًا لتعزيز الاستفادة من هذه الإمكانات بشكل فعّال.

شدد دارين تانج على أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ملتزمة بمواصلة دعم مصر في تطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الملكية الفكرية. أشار إلى ضرورة مواكبة التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحويل الإبداع والابتكار إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية المستدامة في المنطقة.

دعا المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على مكانة المبدع البشري كمحور أساسي للعملية الإبداعية. أكد أن مسؤولية القائمين على المنظومة تتمثل في ضمان استمرار حقوق المؤلف في خدمة الروح الإنسانية المبدعة وضمان بقاء المبدعين البشريين في صميم النظام العالمي.

أدوار استراتيجية الجهاز المصري والمستقبل التشريعي

أشار الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى أن انعقاد المؤتمر يعكس أهمية الحوار الدولي حول مستقبل حق المؤلف في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. أوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات جديدة تتطلب تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وصون حقوق المبدعين وأصحاب المصنفات الأدبية والفنية.

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أكد الدكتور هشام عزمي أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل ركيزة مؤسسية لتطوير منظومة وطنية متكاملة ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال الحيوي. أوضح أن الهدف لا يقتصر على حماية الحقوق فحسب، بل يمتد إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للإبداع والابتكار، ودعم استدامة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز مساهمتها بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.

خلال الفعاليات الافتتاحية، تم عرض فيلم وثائقي عن الجهاز المصري للملكية الفكرية، استعرض دور الجهاز في توحيد الجهود الوطنية وتطوير الخدمات لتعزيز المكانة الاقتصادية والتنموية. من المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل منظومة حق المؤلف ودوره في دعم الصناعات الثقافية، إلى جانب مناقشة التحديات المستجدة المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتداوله رقميًا.