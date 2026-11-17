رئيس الوزراء يشهد افتتاح مرحلة ثانية من مجمع هاير مصر بينما تعلن وزارة التعليم العالي عن تطبيق زيادات مالية للأساتذة على ثلاث مراحل وضوابط جديدة تمنع الجمع بين الوظائف والتدريس في القطاع الأهلي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن الجذب المتزايد للشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري يعكس بشكل مباشر وقوي نجاح الحكومة في سياستها الرامية إلى تعميق القاعدة الصناعية الوطنية وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.

وقد شهد رئيس الوزراء فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع شركة هاير مصر، وهو الحدث الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الصناعي بين القطاع الخاص المحلي والوكالات الدولية، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. ورافق هذا الإعلان تصريحات مهمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول reforms جذرية في النظام الجامعي المصري، تهدف إلى ضبط الحركة الأكاديمية ومعالجة ظواهر الاختلال الوظيفي.

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زيادات مالية وأساتذة الجامعات المصرية

وقد أوضحت الوزارة أن الزيادات المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية ستتم تطبيقها عبر ثلاث مراحل زمنية واضحة، تبدأ في نوفمبر 2026، وتنتهي في يوليو 2028، وذلك لضمان استدامة التمويل وتحقيق العدالة في التوزيع. كما أصدرت وزارة التعليم العالي مجموعة من القرارات الحازمة التي تهدف إلى تنظيم العمل في المؤسسات الجامعية بشكل أكثر دقة وصرامة.

وقد شددت الوزارة على شرط الوجود الفعلي على رأس العمل، مشيرة إلى أن الحوافز والزيادات المرتبطة بالتدريس الفعلي لن تصرف إلا لمن هم داخل الخدمة الفعلية، وسيتم استبعاد أو عدم صرف المخصصات المالية لمن هم خارج الخدمة أو الموقوفين أو غير القائمين بالتدريس الفعلي في المرحلة الجامعية الأولى. ويشترط للتصرف في هذه المخصصات التواجد الفعلي في المكان المخصص للعمل، سواء للمتفرغين منهم أو غير المتفرغين، بهدف القضاء على الظواهر السلبية مثل الغياب الوظيفي واستغلال المناصب دون أداء فعلي للواجبات.

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منع الجمع بين التدريس في القطاعين

كما نص القرار على منع أساتذة الجامعات الحكومية ومسؤولي مركز الوزارة من التدريس في الجامعات والكليات الأهلية، وذلك وفقاً للضوابط المستحدثة التي تمنع الجمع بين العمل في الجامعات الحكومية والتدريس في الكليات الخاصة أو الأهلية، مما يضمن تركيز جهد الأساتذة على خدمة البحث العلمي والتعليم في مؤسساتهم الأصلية. وفي إطار هذه التشريعات الجديدة، أكد القانون الخاص بتنظيم الجامعات، وتحديداً القانون رقم 49 لسنة 1972، على عدم جواز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ في آن واحد.

كما يحظر القانون التعيين في أكثر من كلية أو معهد جامعي لنفس الشخص في الوقت نفسه، مما يعزز من النزاهة الأكاديمية ويقلل من تضارب المصالح. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة شاملة لإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، والتي تسعى إلى رفع جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمة الكفاءات مع متطلبات سوق العمل الحديث.

وبذلك فإن الحكومة المصرية تضع حجر الأساس لنظام جامعي أكثر كفاءة وشفافية، يعكس رؤيتها الطموحة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للعلم والبحث العلمي، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الدولي والاستثمار في رأس المال البشري، في ظل مناخ استثماري محسن يجذب الكفاءات العالمية والمحلية على حد سواء.