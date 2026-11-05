مدبولي يصدر قراراً بزيادة الرواتب والمزايا المالية لأعضاء المهن الطبية

رئيس الوزراء يصدر قراراً بمنح مزايا مالية وأجور أداء لأعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وفقاً للتشريعات المعمول بها.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً بإقرار مزايا مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية ، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء. يهدف هذا القرار إلى تحفيز الكوادر الطبية وتحسين ظروفهم المالية ضمن الهيكل التنظيمي القائم. يستهدف القرار الفئات المحددة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والجامعي بشكل دقيق وشامل.

إقرار حافز الأداء الشهري للمهن الطبية

نص القرار الصادر عن الحكومة على منح حافز أداء مالي مقطوع يبلغ قيمته 750 جنيهاً شهرياً لكل عضو من المهن الطبية المستهدفة. يتم خصم هذا المبلغ من بند مكافآت نوع يتم استحداثه خصيصاً لهذا الغرض بذات المسمى الوظيفي. يستحق صرف هذا الحافز بنسبة 100% للموظفين الذين يحققون تقييماً لأدائهم بنسبة 90% على الأقل. أما بالنسبة لمن يتم تقييم أدائهم بنسبة تتراوح بين 70% وأقل من 90%، فيستحقون صرف الحافز بنسبة 85%. كما يستحق من يتم تقييم أدائهم بنسبة بين 50% وأقل من 70% صرف الحافز بنسبة 50%. ولا يستحق هذا الحافز من يتم تقييم أدائهم بنسبة أقل من 50%.

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فئات المستفيدين من المزايا المالية الجديدة

يشمل القرار أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤونهم. ينطبق القرار على العاملين بجهات تابعة لوزارة الصحة والسكان غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة أخرى. كما يشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. يسري على هؤلاء العاملين أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014. يستمر العمل بموجبه دون الإخلال بما ورد من حوافز وجهود غير عادية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

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مكافآت إضافية مقابل نوبات السهر والمبيت

قررت الدولة أيضاً منح مكافأة إضافية مقابل الجهود غير المبذولة في نوبات السهر والمبيت. تشمل هذه المكافأة مجموعة من الفئات الطبية المتمثلة في الاستشاري وما يعادله. كما تشمل الأخصائي وما يعادله، ومساعد الأخصائي وما يعادله. ويشمل القرار الطبيب المقيم وما يعادله، والطبيب المكلف. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد منها الصيدلي وأخصائي التمريض. كما تشمل المكافأة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وفني التمريض، وفني صحي. يتم تحديد حجم المكافأة وفقاً لحاجة العمل الفعلية في كل موقع.

تطبيق المعايير وآليات التقييم المطلوبة

يشتتر لاستحقاق حافز الأداء توافر معايير تقييم الأداء المعتمدة. تشمل هذه المعايير عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل بشكل دقيق. كما يتم أخذ الجهود المبذولة في أداء المهام في الاعتبار. يجب على جميع العاملين الالتزام بهذه المعايير لضمان صرف الحوافز بشكل صحيح. يضمن النظام الشفاف تحفيز العاملين على الأداء المتميز والالتزام بالجدول الزمني.