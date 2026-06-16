مدبولي يوجه بتوفير اعتمادات إضافية لتطوير النظافة بالجيزة ومتابعة المشروعات التنموية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة، حيث وجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير منظومة النظافة، واستعرض المحافظ حصاد 120 يوماً من الجهود، بما في ذلك إصدار قرارات إدارية وتنفيذ جولات ميدانية، وتطوير منطقتي نزلة السمان وأرض عزيز عزت، والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ونتائج التصالح في مخالفات البناء، ومبادرة حياة كريمة، ومشروعات إدارة المخلفات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية ب محافظة الجيزة ، بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

ووجه مدبولي بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، مع تكثيف الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما كلف الجهات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ عدد من مشروعات المرافق الحيوية وفق جداول زمنية محددة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق مستهدفات التنمية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الجيزة حصاد جهود المحافظة خلال الـ120 يوماً الماضية، لافتاً إلى إصدار 274 قراراً إدارياً لتنظيم سير العمل ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب إصدار 17 كتاباً دورياً لتوحيد الإجراءات التنظيمية والإدارية. وأشار إلى تنفيذ عدد كبير من الجولات الميدانية والتفقدية النهارية والليلية لمتابعة انتظام العمل بمختلف المواقع، فضلاً عن عقد 48 اجتماعاً مع الأجهزة التنفيذية لتعزيز التنسيق. كما استعرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير وإحياء منطقتي نزلة السمان وأرض عزيز عزت، موضحاً نسب الإنجاز والجدول الزمني المستهدف.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025-2026، أشار الأنصاري إلى المشروعات المنفذة، والتي شملت الانتهاء من أعمال الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وأعمال رصف الطرق، وتطوير المباني الإدارية، وتحسين منظومة المرور، إلى جانب مشروعات تحسين البيئة وبرامج التنمية الاقتصادية المحلية. كما تناول العرض خريطة الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاعات صناعية وزراعية وسياحية وخدمية وتجارية.

واستعرض موقف ملف تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء، حيث تم تقديم 206 آلاف و305 طلبات تصالح منذ مايو 2024 وحتى منتصف يونيو 2026، وتم البت في 201 ألف و825 طلباً بنسبة إنجاز تجاوزت 97%. كما تم استعراض مؤشرات منظومة تراخيص المحال العامة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة منذ ديسمبر 2022 وحتى يونيو 2026 نحو 18 ألفًا و966 طلباً. وأبرز الأنصاري نتائج المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معلناً الانتهاء من تنفيذ نحو 800 مشروع.

وفي ملف النظافة، أشار إلى تنفيذ منظومة متكاملة تعتمد على الحلول الرقمية، وتشغيل مدفن صحي بمدينة شبرامنت على مساحة 81 فداناً، والتعاقد مع شركة متخصصة لتدوير المخلفات. كما تناول الاجتماع استعراض مشروع يهدف لإضافة 500 غرفة فندقية جديدة وإنشاء 1000 وحدة سكنية فندقية فاخرة وإقامة مركز متكامل للمؤتمرات بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 شخص





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مصطفى مدبولي محافظة الجيزة مشروعات تنموية النظافة التصالح في مخالفات البناء

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