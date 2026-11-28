رئيس الوزراء يفقد محطة المعالجة بدنديل ببني سويف، ويؤكد أهمية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن حياة كريمة لتحسين الظروف المعيشية والصحية للمواطنين.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة بني سويف بقرية دنديل بمركز ناصر، حيث تفقد محطة معالجة الصرف الصحي التي تعد من المشروعات الحيوية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كان في استقباله اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف ، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، لمتابعة سير الأعمال والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للجودة.

أولوية الدولة للمشروعات الحيوية

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تفقده المشروع، أن الدولة تضع تركيزاً كبيراً على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها في القرى والمراكز، ولا سيما تلك المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وصف الدكتور مصطفى مدبولي هذه المشروعات بأنها حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، وتُسهم بشكل فعّال في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للسكان.

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تفاصيل محطة المعالجة بدنديل

تقع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دنديل على مساحة تقارب 35 فدانًا، وبطاقة تصميمية تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميًا، وفقًا لما أوضحه اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. تستقبل المحطة مياه الصرف الصحي الواردة من مدينة ناصر وعدد من القرى التابعة لها، لتخضع لعمليات المعالجة وفق المراحل الهندسية المقررة لضمان مطابقتها للاشتراطات الفنية والبيئية قبل التصريف أو إعادة الاستخدام.

الاستثمارات والمراحل التنفيذية

استعرض اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي الشامل لمشروعات الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى محافظة بني سويف. أوضح أن إجمالي استثمارات المرحلتين الأولى والثانية بالمحافظة تزيد على نحو 10.65 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى بلغت تكلفتها 7 مليارات جنيه في مركزي ببا وناصر، حيث تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 49 قرية من إجمالي 53 قرية مستهدفة.

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أضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الثانية من المبادرة، التي تضم مراكز بني سويف والواسطى والفشن بتكلفة تبلغ نحو 3.65 مليار جنيه، تشمل 72 قرية مستهدفة من إجمالي 100 قرية بالمراكز الثلاثة بعد استبعاد 28 قرية مخدومة سابقًا. جاري حاليًا تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 14 قرية، ومحطتي معالجة، ومحطة لمياه الشرب، بينما توجد 57 قرية و8 محطات معالجة في مرحلة التصميم والإسناد تمهيدًا لبدء التنفيذ.

التوسع في خدمات البنية التحتية

أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دنديل تعد من أبرز مشروعات البنية التحتية المنفذة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تشمل مركزي ببا وناصر بالمحافظة. استهداف إضافة مناطق وقرى أخرى وفق خطط التوسع في منظومة الصرف الصحي، بما يدفع نحو الارتقاء بالمستوى الصحي والبيئي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المنطقة.