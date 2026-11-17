التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمحمد بن عبد الله أبو نيان لمناقشة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مشروعات تحلية المياه والطاقة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ال مصر ي، ب محمد بن عبد الله أبو نيان ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية ، والوفد المرافق له، في العاصمة الجديدة. حدث هذا الاجتماع على هامش حضور الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يشرف عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. يأتي هذا اللقاء لتأكيد عمق الروابط الاقتصادية بين القاهرة والرياض وتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاعات الحيوية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

رحب الدكتور مصطفى مدبولي برئيس شركة أكوا باور والوفد المرافق له، مؤكدًا على خصوصية العلاقات الاستراتيجية المصرية - السعودية ووحدة المصير في ظل التحديات الإقليمية. شدد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام مصر الكبير بتطوير الشراكة الاقتصادية، لا سيما في مجالات تبادل الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، مع إيلاء السلطات أهمية كبرى لتيسير إجراءات المستثمرين السعوديين في مصر.

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مشروعات تحلية المياه والنقل التكنولوجي

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع الاستراتيجية التي تعتزم شركة أكوا باور تطويرها في مصر، خاصة في قطاع تحلية المياه. يأتي هذا التطور في ضوء لقاء سابق بين رئيس الوزراء ووفد الشركة في يونيو الماضي، حيث أشاد مدبولي بالشراكة الممتدة مع الشركة في قطاع الكهرباء والطاقة. تسعى الحكومة المصرية لزيادة التعاون في مجال تحلية مياه البحر، نظرًا لاستهدافها جذب الشركات الكبرى لتنفيذ هذه المشروعات الكبرى.

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الاستعدادات السعودية والقواعد الإنتاجية

أكد محمد أبو نيان، من جانب آخر، استعداد الشركة لتوسيع أطر التعاون والشراكة مع مصر، معربًا عن انفتاحها الكبير على الاستثمار في البلاد. صرح أبو نيان بأن الهدف هو جعل مصر قاعدة للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الخارجية، مستهدفين المشاركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر التي تنفذها مصر. كما يعمل الطرفان على التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعزيز القدرات المحلية.

التوجه نحو استراتيجية 2050

اتفق الطرفان على إجراء مزيد من المشاورات خلال الفترة المقبلة بشأن تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، انسجامًا مع توجه الدولة للتوسع في إنشاء المزيد من محطات التحلية. يهدف هذا التوجه إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. يركز هذا النهج على تعزيز تواجد شركة أكوا باور في مصر من خلال نقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي لمكونات ومعدات مشروعات التحلية.