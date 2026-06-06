مدبولي يفتتح جولة تفقدية لهيئة النقل العام بالقاهرة لتسريع التحول الأخضر وتحديث الخدمات

رئيس مجلس الوزراء يدشن زيارة لتفقد هيئة النقل العام بالقاهرة، مستعرضًا إنجازات التحول إلى الحافلات الغازية والكهربائية، وخطط توسعة الأسطول الأخضر وتحديث البنية التحتية لتقديم نقل عام مستدام وخدمات متكاملة.

ألقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جولة ميدانية اليوم في عدد من المشروعات الحيوية بمحافظة ال قاهرة ، بدءًا بتفقد مقر هيئة النقل العام بال قاهرة . ورافقه في الزيارة وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، بالإضافة إلى محافظ ال قاهرة ، إبراهيم صابر، ونائبة المحافظ للمنطقة الشرقية، منى البطراوي، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، عصام عبد الخالق الشيخ.

الهدف الأساسي من هذه الزيارة كان الاطلاع على مراحل تنفيذ "المنظومة المطورة للنقل العام الجماعي" التي تسعى لتقديم خدمة نقل حضارية، آمنة، ومستدامة تلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني المتسارع في العاصمة. وقد أكّد مدبولي أن تحسين نوعية النقل الجماعي يُعَدُّ ركيزة أساسية في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة يمثل أولوية استراتيجية للبلاد.

تحدث محافظ القاهرة عن تاريخ الهيئة العريق منذ تأسيسها عام 1964، موضحًا أنها تُعدّ شريانًا رئيسيًا لحركة الملايين داخل العاصمة، حيث تقوم بنقل نحو مليون راكب يوميًا عبر 173 خطًا، وتدير 150 محطة نهائية و2800 محطة عابرة، بالإضافة إلى أسطول يضم حوالي 2500 حافلة وزادها 1800 ميني باص تابعة لمشروع شركات النقل الجماعي. وغطي نطاق خدمات الهيئة مساحات واسعة من بنها والقناطر الخيرية شمالًا إلى حلوان والتبين جنوبًا، ومن الهايكستب والعبور شرقًا إلى الحوامدية والبدرشين غربًا، مشيرًا إلى توسيع الخدمة لتشمل المدن العمرانية الجديدة داخل القاهرة الكبرى.

خلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة النقل العام، عصام عبد الخالق الشيخ، الإنجازات الأخيرة في مجال التحول الأخضر للنقل. فقد تم تحويل 654 حافلة للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مرحلتين من خطة تحويل 1962 حافلة على ست مراحل، ما أسفر عن خفض استهلاك السولار بنسبة 73.5٪ بين يوليو 2025 ومايو 2026، وتحقيق وفورات مالية كبيرة. كما أشار إلى تشغيل 70 حافلة كهربائية مكيفة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، التي شاركت في خدمة المندوبين إلى مؤتمر المناخ الدولي (COP27) في شرم الشيخ.

وتخطط الهيئة لتوريد 100 حافلة كهربائية جديدة وتطوير جراج الأميرية ليتحول إلى نموذج متكامل مزود بمحطات شحن حديثة، وذلك في إطار مشروع تحسين جودة هواء القاهرة بدعم من البنك الدولي. وفي خطوة نحو توسيع أسطول النقل الأخضر، أُنجزت دراسة فنية لاستقطاب 2000 حافلة كهربائية بالتعاون مع الشركات الوطنية لتجميعها محليًا، وجاري إكمال الدراسة المالية للمشروع. كما تمتلك الهيئة ورشًا للصيانة بطاقة إنتاجية 50 حافلة شهريًا، و50 محركًا كامل العمر، ما يعزز القدرة على صيانة الأسطول بفعالية.

وعلى صعيد النقل النهري، تم التعاقد مع هيئة قناة السويس لتصنيع خمس وحدات نهرية كهربائية سعة 60 راكبًا لكل وحدة، إضافة إلى ثلاث وحدات نهرية سعة إجمالية 200 راكب، بهدف تحسين جودة الخدمة وتحديث أسطول النقل المائي. كما يستمر الهيئة في تطوير العنصر البشري من خلال مركز التدريب بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يقدم برامج متخصصة لأكثر من 17 ألف موظف في مختلف التخصصات، بما في ذلك المهندسين، الأطباء، المحامين، المحاسبين، الإداريين، السائقين، والعمال الفنيين، وذلك لضمان تقديم خدمات نقل عالية الكفاءة





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