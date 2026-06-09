مدبولي يتابع مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في اجتماع موسع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين. شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وتم استعراض نسب الإنجاز التي بلغت 91.3% من إجمالي المشروعات، مع الانتهاء من 23,161 مشروعاً من أصل 27,332. وشملت المناقشات تحديات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات المتبقية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، التي تستهدف تطوير قرى الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في المناطق الريفية، حيث يتم تنفيذها في نطاق 20 محافظة و52 مركزاً و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها حوالي 20 مليون مواطن.

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي العام للمشروعات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 782 قرية بنسبة 91.3% من إجمالي عدد المشروعات. وقد تم الانتهاء من 23,161 مشروعاً من إجمالي 27,332 مشروعاً، وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تسلمها 17,595 مشروعاً. وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في إنهاء المشروعات المتبقية والعمل على تشغيلها فوراً لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مشيراً إلى أن جولاته الميدانية تهدف إلى التعرف على التحديات على أرض الواقع والعمل على حلها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

ناقش الاجتماع أيضاً معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، والتي تشمل تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، وتطوير المنشآت التعليمية والصحية، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية وتحسين جودة السكن وتطوير الخدمات الأساسية في القرى. واختتم الاجتماع بتشديد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروعات المتبقية والتشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص التنمية المستدامة في القرى المصرية





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