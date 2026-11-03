مدبولي يعلن طرح أسهم بنك القاهرة والبورصة الأضخم وشرح قانون المعاشات

رئيس الوزراء يكشف عن قيمة أسهم بنك القاهرة ويوضح ضوابط الجمع بين المعاشات secondo القانون رقم 148 لسنة 2019 للفئات المحددة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ، عن طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، مؤكدًا أن هذه العملية تمثل الأضخم من نوعها في تاريخ السوق المالي المصري. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تزايد الاهتمام العام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، حيث يترافق الخبر الاقتصادي مع توضيحات قانونية هامة بشأن تنظيم معاشات التقاعد و التأمينات الاجتماعية.

قيمة أسهم بنك القاهرة في البورصة

أكد مدبولي أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة من بنك القاهرة تبلغ 36.3 مليار جنيه مصري. وتُعد هذه الخطوة علامة فارقة في السوق المالي، حيث تسعى الحكومة إلى تعظيم العائد من خلال الطرح العام الأولي أو الإضافي الذي يهدف إلى تعزيز رأس المال وتشجيع الاستثمارات الكبرى في القطاع المصرفي المصري.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز سيولة البنك، ودعم مشاريع التنمية الكبرى التي تمولها الدولة. ويُتوقع أن يكون لهذا الطرح الأثر الكبير في تحريك مؤشرات البورصة وجذب سيولات جديدة.

قانون الجمع بين المعاشات رقم 148

في سياق متصل بالقضايا الاجتماعية، يوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الأحكام الخاصة بالحصول على معاشين في الوقت نفسه. لم يكن هذا الأمر متاحًا لجميع المواطنين، بل هو حق كفله القانون لفئات وحالات محددة جدًا، مثل الأرملة، والأرمل، والأبناء، وذلك وفق ضوابط صارمة تختلف بناءً على صلة القرابة وسبب استحقاق كل معاش.

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يحدد هذا القانون الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل، كما يضع ترتيبًا للأولوية عند استحقاق الشخص لأكثر من معاش واحد. الهدف من هذه الضوابط هو تنظيم استحقاقات المعاشات وتحديد حقوق الفئات المستحقة بدقة وفق الأحكام القانونية السارية، لضمان العدالة بين جميع المستفيدين من نظام التأمينات.

الفئات المستفيدة وشروط الجمع

تشمل الفئات التي تنطبق عليها أحكام الجمع بين المعاشات الأرملة، والأرمل، والأبناء، والوالدين، والإخوة، والأخوات، ممن يستحقون معاشًا عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى. ولا يُعد الجمع بين معاشين حقًا مطلقًا لجميع المستحقين، بل يرتبط بمدى توافر الشروط والاستثناءات التي حددها القانون بدقة.

من أبرز هذه الحالات، يحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا، مع استكمال القيمة وفقًا لترتيب الأولوية المحدد. كما يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها المتوفى ومعاشها الشخصي، وكذلك الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود. وينطبق نفس الحق على الأرمل فيما يخص معاش زوجته المتوفاة ومعاشه الشخصي ودخله من العمل.

يسمح القانون أيضًا للمستحق بالجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود. أما في الحالات التي لا ينطبق عليها استثناء الجمع دون حدود، فيحدد القانون ترتيبًا للأولوية عند استحقاق أكثر من معاش، يبدأ بالمعاش المستحق عن الشخص نفسه، ثم معاش الزوج أو الزوجة، يليه معاش الوالدين، ثم الأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.

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في حالة وجود فرق بين قيمة المعاش المستحق والمعاش الآخر، يتم دراسة استحقاق هذا الفرق وفقًا للقواعد والضوابط القانونية. ولذلك، يتعين على أصحاب الحالات المتشابهة التوجه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن موقفهم التأميني، وتحديد قيمة المعاش المستحق وإمكانية الجمع وفقًا لكل حالة فردية.