رئيس الوزراء يوجه بدراسة شاملة للسوق وتوطين التصنيع لمواجهة ارتفاع أسعار الهواتف الناتج عن عوامل عالمية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وعميقة في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة داخل جمهورية مصر العربية، بهدف تحقيق أهداف اقتصادية استراتيجية تتمثل في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وخفض تكاليف التصنيع بشكل فعلي، بما ينعكس مباشرة على توفير الهواتف الذكية بأسعار معقولة ومناسبة لطبقات الشعب المختلفة.

توجيهات وزارية لدراسة السوق والأسعار

عقد رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات المرتبطة بتعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا القطاع الحيوي، ومن بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الصناعة، إلى جانب ممثلي أجهزة حماية المستهلك، وهيئة حماية المنافسة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الاجتماع بإعداد دراسة شاملة وعميقة للسوق المحلية، تتضمن تحليلاً دقيقاً لمستويات الأسعار الحالية، وفحصاً معمقاً لأسباب الزيادات الأخيرة التي شهدها قطاع الهواتف، مع تحديد الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لضبط السوق، وتوفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، بالتوازي مع التنسيق المستمر مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي.

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عوامل ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً

كشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عن الأسباب الجذرية وراء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الهواتف في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى ارتباطها بعدة عوامل عالمية مؤثرة، من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض منها في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى زيادة الطلب الهائل على المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وأضاف المتحدث أن هناك عوامل إضافية ساهمت في تفاقم الوضع، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل بشكل عام، وارتفاع تكاليف مكونات الإنتاج، وهي عوامل خارجية فرضت نفسها على الأسواق الناشئة، مما استلزم تدخل الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين عبر تعزيز الإنتاج المحلي.

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توطين الصناعة والحد من الاستيراد

أكدت الحكومة المصرية أن زيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع الهواتف ستسهم بشكل كبير في خفض الاعتماد على الاستيراد، وتقليل تكاليف الإنتاج والأعباء المرتبطة به، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي ويجعله بديلاً قوياً، مما ينعكس إيجاباً على السعر النهائي للمستهلك ويجعله في متناول الجميع.

وأشار المتحدث إلى أن السوق المصرية تضم حالياً نحو تسع شركات عالمية تعمل في تصنيع الهواتف المحمولة، مع تفاوت في نسب التجميع والمكون المحلي من شركة إلى أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المصنعين وزيادة العلامات التجارية العالمية المتاحة في السوق، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويفتح المجال أمام التصدير إلى الأسواق الخارجية.

آفاق المستقبل ودعم الصناعة الناشئة

لفت المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى مواصلة الدعم والتطوير لمعالجة التحديات المرتبطة بمنتجاتها التنافسية، مع التأكيد على حرص الحكومة على الحفاظ على هذه الصناعة الناشئة وتوسيع قدرتها الإنتاجية.

واختتم المتحدث بالتأكيد على ضرورة ضمان توفير المنتجات بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين، مشدداً على أن استراتيجية الحكومة تركز على بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة تضمن استقرار الأسعار وتقليل التقلبات الخارجية، مما يضمن حقوق المستهلك ويخدم الاقتصاد القومي بشكل شامل.