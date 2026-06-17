مدبولي يشهد توقيع شراكة مع فاو كار الصينية لتصنيع سيارات نصر

شهد رئيس الوزراء المصري توقيع اتفاقية شراكة بين شركة النصر للسيارات وفاو كار الصينية لإحياء العلامة التجارية نصر وتصنيع سيارات حديثة في مصر، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة ال نصر للسيارات ال مصر ية وشركة فاو كار الصينية العملاقة، بهدف إحياء العلامة التجارية التاريخية 'نصر' وتصنيع سيارات حديثة تحمل اسمها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتطوير صناعة السيارات محلياً وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات، والسيد لي هاي، المدير التنفيذي لشركة فاو كار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركتان بتأسيس خط إنتاج مشترك في مصنع النصر بمدينة حلوان، لتصنيع سيارات ركوب تجارية وخاصة تحمل العلامة التجارية 'نصر'، على أن يتم تزويدها بالتكنولوجيا الصينية الحديثة وقطع الغيار المحلية. وتهدف الشراكة إلى إنتاج 30 ألف سيارة سنوياً في المرحلة الأولى، على أن ترتفع الطاقة الإنتاجية تدريجياً لتصل إلى 100 ألف سيارة خلال خمس سنوات. وأكد مدبولي خلال كلمته أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في تاريخ صناعة السيارات المصرية، وتعكس الثقة المتزايدة للشركات العالمية في الاقتصاد المصري.

وتعد شركة النصر للسيارات واحدة من أقدم شركات السيارات في المنطقة، إذ تأسست عام 1959 وكانت تنتج طرازات شهيرة مثل نصر 128 ونصر شاهين. ورغم توقف الإنتاج منذ عام 2009، تسعى الحكومة حالياً لإعادة إحيائها بالتعاون مع شركاء دوليين. من جانبها، تعتبر فاو كار ثالث أكبر شركة سيارات في الصين، ولها تجارب ناجحة في عدة دول.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الاتفاقية تشمل أيضاً نقل المعرفة وتدريب العمالة المصرية، ما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 12 ألف وظيفة. وتستهدف وزارة قطاع الأعمال أن تساهم هذه الشراكة في زيادة نسبة المكون المحلي إلى 45% خلال ثلاث سنوات. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السوق المصرية طلباً متزايداً على السيارات، خاصة في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي أدت إلى تراجع الاستيراد.

ويرى خبراء أن إعادة إحياء علامة نصر ستعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية، وتوفر سيارات بأسعار مناسبة للمواطنين. ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنتاج الفعلي خلال 18 شهراً من توقيع الاتفاقية، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز خطوط الإنتاج وتدريب العمال. كما ستعمل الشراكة على تصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بتلك المناطق.

وقد أشاد عدد من المسؤولين في كلماتهم خلال حفل التوقيع بأهمية هذه الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد وزير المالية أن الحكومة ستقدم حوافز ضريبية وجمركية للمشروع، ضمن خطة تحفيز الاستثمار في قطاع السيارات. كما أشار محافظ البنك المركزي إلى توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال البنوك الوطنية. واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشراكات الناجحة التي تعود بالنفع على المواطن المصري





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شراكة فاو كار نصر للسيارات صناعة السيارات مصر

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