مدبولي يفتتح مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة باستثمارات 182.5 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تسعة مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة باستثمارات إجمالية قدرها 182.5 مليون دولار أمريكي، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل. تأتي هذه الافتتاحات في إطار جهود الدولة لتشجيع الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة موسعة في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة ال اقتصاد ية لقناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. واستقبل رئيس الوزراء ومرافقيه اللواء هاني رشاد محافظ السويس ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقادة الهيئة وممثلو المطورين الصناعيين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

وشملت الافتتاحات تسعة مشروعات في قطاعات صناعية استراتيجية حيوية تشمل الصناعات الهندسية والمعدنية والصناعات الدوائية والصناعات النسيجية وصناعات الزجاج بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والبولي يوريثان وصناعات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 182.5 مليون دولار أمريكي، مما يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل على مساحة إجمالية قدرها 337,998 متر مربع.

أكد رئيس مجلس الوزراء فور وصوله أن الدولة تضاعف جهودها لتشجيع الصناعة المصرية وتوطين الصناعات المختلفة (الحيوية والإنتاجية) بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر الشريك الأساسي في التنمية الاقتصادية. وتسعى الحكومة جاهدة لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات وقرارات لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وإقامة مصانع جديدة في المناطق الصناعية المختلفة بالدولة، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم الصناعة المحلية والتخفيف من الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي. وأوضح رئيس الوزراء أن افتتاح المصانع الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث أصبحت المنطقة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ووجهة رئيسية للاستثمارات العالمية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وتكامل موانئها مع المناطق الصناعية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وتيرة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس الثقة المتزايدة من مجتمع الأعمال المحلي والدولي في الاقتصاد المصري، وتؤكد نجاح الدولة في تطوير نموذج متكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية داخل المنطقة. من جانبه، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم تعكس تنوع وقوة القاعدة الصناعية داخل المنطقة، حيث تشمل تسعة مشروعات في قطاعات صناعية استراتيجية تعكس تكامل المنظومة الصناعية.

وأضاف أن هذا التنوع يدل على نجاح استراتيجية الهيئة في جذب استثمارات نوعية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة داخل سلاسل الإنتاج، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح وليد جمال الدين أن الهيئة تواصل جهودها لاستقطاب مشروعات صناعية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتستهدف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. هذه المشروعات الجديدة تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صناعة استثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مدبولي السخنة مشروعات صناعية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نشأت الديهي عن افتتاح 1300 صوبة زراعية: شيء يفرحنشأت الديهي عن افتتاح 1300 صوبة زراعية: 'شيء يفرح'

Read more »

تبدأ من 850 جنيها إلى 1300.. تعرف على أسعار رحلات دهب في الخريفتبدأ من 850 جنيها إلى 1300 تعرف على أسعار رحلات دهب في الخريف | مصراوى

Read more »

خاص| وزير النقل يكشف موعد شحن أول 'نموذج' من الـ'1300 عربة'خاص| وزير_النقل يكشف موعد شحن أول 'نموذج' من الـ'1300 عربة' مصراوي اخبار masrawy

Read more »

بدخل شهرى 1300 جنيه.. كيف تشتري شقة في الإسكان الاجتماعي؟ (خطوات)​بدخل شهرى 1300 جنيه.. كيف تشتري شقة في الإسكان الاجتماعي؟ (خطوات)​ مصراوي اخبار masrawy

Read more »

'إيسترن كومبانى' تورد 182.5 مليون جنيه يوميا لخزانة الدولة العام الماضىكشفت الشرقية-إيسترن كومباني، عن سداد 54.8 مليار جنيه لخزانة الدولة خلال العام المالي 2022/2023 وهو ما يمثل 182.5 مليون جنيه يوميًا خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل).

Read more »

'الموارد الأساسية' تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات بـ10.9 مليار جنيهتصدر قطاع الموارد الأساسية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 182.5 مليون ورقة، بقيمة 10.9 مليار جنيه..

Read more »