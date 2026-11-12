مدبولي والأزهري ينفذان توجيهات السيسي لإحياء الدور الحضاري للوقف في التعليم والصحة

رئيس الوزراء والوزير الأزهري يدرسان آليات تفعيل الوقفين التعليمي والصحي في إطار تكليفات الرئيس السيسي، لتعزيز خدمات الصحة والتعليم ومستقبل مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رسمياً اليوم، ضم إلى جانب الدكتور أسامة الأزهري ، وزير الأوقاف، لمناقشة ومتابعة مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتفعيل دور الوقفين التعليمي والصحي. يأتي هذا الاجتماع انطلاقاً من تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، التي تكرس إحياء الدور الحضاري للوقف وتطوير آليات الاستفادة منه بما يتوافق مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية.

مراجعة الإطار القانوني للوقف التعليمي والصحي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ التكليفات الرئاسية الهادفة إلى إحياء الدور الحضاري للوقف، مشيراً إلى أهمية توظيف موارد هذا القطاع لدعم قطاعي التعليم والصحة بشكل فعلي. وأشار رئيس الوزراء إلى سعي الحكومة نحو توفير مصادر تمويل مستدامة تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز من كفاءة المنظومة الخدمية في البلدين.

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استعرض وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، التصور المقترح لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية، موضحاً أن هذا التوجه يؤسس لمرحلة أكثر اتساعاً في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع. وأكد أن هذا النموذج يمثل مثالاً معاصراً للعطاء المستدام، مشيراً إلى بدء التنسيق الفعلي مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق المستهدفات ذات الصلة.

الحوكمة وحماية أصول الوقف المستقبلي

تستهدف الجهود المبذولة من التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، صياغة إطار متكامل ينظم الوقفين التعليمي والصحي، وتيسير الإجراءات الخاصة بهما بشكل يضمن تعزيز الثقة في هذه المنظومة. يهدف هذا الإطار أيضاً إلى ضمان حوكمة إدارتهما، وحماية أصولهما، وتوجيه العوائد بشكل حسن إلى مختلف الأغراض سعياً لتحقيق مزيد من الاستدامة وتعظيم الأثر المجتمعي.

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واوضح الدكتور الأزهري أن مشروعية الوقف لا تقتصر فقط على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد لتشمل كل وجه من وجوه الخير والنفع العام. وأشار الوزير إلى أن نشر العلم، ورعاية طلابه، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين، تعد من أبرز هذه الوجوه.

مقاصد الشريعة واستدامة الأثر التنموي

كشف وزير الأوقاف أن الجمع بين الوقف والعلم في الوقف التعليمي، وبين الوقف وحفظ النفس في الوقف الصحي، يجسد أبعاداً أصيلة من مقاصد الشريعة الإسلامية. وأوضح أن هذا الجمع يجعل من العطاء الفردي والمجتمعي مورداً مستداماً يسهم في بناء الإنسان، وحماية صحته، وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، محولاً أعمال البر من عطاء آني إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره.

التوافق الحكومي وآليات المشاركة المجتمعية

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المطلوب، لعرضه على الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. تهدف هذه الخطوة إلى التوافق بشأن آليات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية واستدامة الأثر التنموي.