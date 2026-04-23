مدبولي يتفقد مصنعًا للمنتجات الورقية ويفتتح مشروعات صناعية باستثمارات 182.5 مليون دولار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنعًا للمنتجات الورقية بالعين السخنة، وافتتح 9 مشروعات صناعية جديدة في قطاعات استراتيجية حيوية باستثمارات إجمالية قدرها 182.5 مليون دولار أمريكي، توفر أكثر من 1300 فرصة عمل.

قام الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة تفقدية لأحد المصانع الرائدة في تصنيع المنتجات الورقية، والتي تشمل المناديل الورقية والحفاضات، وذلك في المنطقة الصناعية الاستراتيجية ب العين السخنة .

هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، ومتابعة التقدم المحرز في المشروعات الصناعية المختلفة. وقد كان يرافق رئيس الوزراء خلال هذه الجولة الهامة كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. هذا الحضور الوزاري يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذه الزيارة والمشروعات التي تتضمنها.

وتشمل الافتتاحات والزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء اليوم تسعة مشروعات صناعية ضخمة ومتنوعة، تغطي قطاعات حيوية واستراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد المصري. هذه القطاعات تشمل الصناعات الهندسية والمعدنية، والتي تعتبر أساسية لتطوير البنية التحتية والصناعات الأخرى. كما تشمل الصناعات الدوائية، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم تفقد مشروعات في الصناعات النسيجية، التي تعتبر من الصناعات التقليدية الهامة في مصر، وصناعات الزجاج، التي تستخدم في العديد من التطبيقات المختلفة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تشمل الزيارات أيضًا الصناعات الكيماوية والبولي يوريثان، التي تعتبر من الصناعات الحديثة والمتطورة، وصناعات التعبئة والتغليف، التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل نقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى مشروعات إعادة التدوير، التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل النفايات. ويبلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات التسعة حوالي 182.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجم الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات.

ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 1300 فرصة عمل جديدة، مما سيساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما تم تنفيذ هذه المشروعات على مساحة إجمالية قدرها 337,998 متر مربع، مما يدل على حجم التوسع الصناعي الذي تشهده مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضاعفة لتشجيع الصناعة الوطنية وتوطين مختلف الصناعات الحيوية والإنتاجية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية، وأن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للقطاع الخاص. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد. وأضاف أن الحكومة تعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للصناعات الوطنية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

كما شدد على أهمية الابتكار والتطوير في الصناعة المصرية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وفي ختام زيارته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية، وثقته في قدرة القطاع الخاص على تحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام





