مدبولي يوجه بتعزيز التواصل مع المواطنين واستمرار حصاد شكاوى مايو

تابع رئيس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو، حيث تلقت 206 آلاف شكوى وتم توجيه 172 ألفًا للجهات المختصة، مع تركيز على قطاع الصحة وتحقيق نسب إنجاز متميزة في الوزارات والمحافظات.

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتنويعها، ضمانًا لسرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات والرد على الاستفسارات. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وذلك خلال متابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات المرتبطة بها خلال شهر مايو الماضي.

وأفاد تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن المنظومة تلقت 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر، وتم توجيه 172 ألفًا منها إلى جهات الاختصاص بنسبة 83.5%، بينما تم حفظ 33 ألف شكوى وفق ضوابط الحفظ، وجارٍ استكمال مراجعة ألف شكوى. وأوضح التقرير أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة، حيث تعاملت 9 وزارات مع 90% منها، وهي الداخلية والتموين والإسكان والصحة والكهرباء والتضامن والاتصالات والتربية والتعليم والبترول.

وسجلت وزارات مثل الأوقاف والبترول والكهرباء والداخلية والتضامن والصحة معدلات إنجاز متميزة. وفي المحافظات، استقبلت 9 محافظات 22% من الشكاوى، وتصدرت القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والدقهلية القائمة، وسجلت بورسعيد والإسماعيلية وقنا نسب إنجاز عالية. كما تعاملت الهيئات والجامعات مع 14% من الشكاوى، وتميزت هيئات مثل التنظيم والإدارة والرعاية الصحية وحماية المستهلك.

وركزت المنظومة على قطاع الرعاية الصحية، حيث تم رصد نحو 13 ألف شكوى واستغاثة طبية، وتم حسم 3364 استغاثة تطلبت تدخلاً فوريًا، شملت توفير أسرة رعاية مركزة، وتنسيق جراحات حرجة، وتدبير غسيل كلوي، وتوفير أكياس الدم وألبان الأطفال. كما تم تقويض أسباب 1645 شكوى متعلقة بمستوى الخدمة الطبية، والرد على 1616 طلبًا من المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وإنهاء إجراءات 1598 طلب علاج على نفقة الدولة.

وتواصل المنظومة تطوير آلياتها عبر دورة عمل متكاملة لتحليل المؤشرات الكمية والنوعية، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لضمان سرعة الاستجابة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق مع البنك المركزي للإشراف على توجيه الشكاوى المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومتابعة حلها مع البنوك المختلفة. وأكدت المنظومة على تعزيز الشفافية والمتابعة الدقيقة لتحقيق رضا المواطنين، في إطار رؤية الحكومة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

ويأتي هذا التقرير كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، من خلال الاستجابة السريعة للشكاوى والعمل على إزالة أسبابها





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شكاوى حكومية خدمة المواطنين متابعة تحسين الخدمات رضا المواطنين

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