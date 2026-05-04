مدبولي: البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل أداة فعالة لصنع السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها. وأشاد الأمين العام للمنظمة بالتقدم الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج القطري ل مصر مع منظمة التعاون ال اقتصاد ي والتنمية يمثل نقطة تحول هامة في مسيرة التعاون المثمر بين مصر والمنظمة.

وأضاف سيادته أن هذا البرنامج أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تعتبر أداة فعالة وموثوقة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الرشيدة، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وقد جاء ذلك خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار المسؤولين والشخصيات المعنية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي عرضاً لفيلم تسجيلي مفصل يسلط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها البرنامج القطري في مصر، والتي شملت مجموعة واسعة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين مستوى الحوكمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات جادة وملموسة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لها، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعتبر ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أكد الدكتور مدبولي حرص مصر على المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية، والتزامها بمواصلة التعاون الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأكد أن هناك 35 مشروعاً يتم تنفيذها حالياً في مصر بهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين مستوى الحوكمة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030. وأوضح أن هذه المشاريع يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة المصرية، وأنها تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 11 خبيراً من المنظمة يعملون في مصر لتقديم الدعم الفني والمشورة للحكومة المصرية في مختلف المجالات. وأعرب الأمين العام عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في مختلف مسارات التعاون بينها وبين المنظمة، وأشاد بما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية.

كما أثنى على قيادة الحكومة المصرية والتزامها بالشراكة مع المنظمة، وأكد أن مصر لديها وضع استراتيجي قوي، وأن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث تمثل 15% من حجم التجارة العالمية، وأن أكثر من 50% من نقل الحاويات تتم عبر مصر. وأضاف أن مصر هي دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال، وأن المنظمة تقدم الدعم لرؤية مصر، وتعمل على تعزيز الاقتصاد المصري. وأكد على أهمية الاستمرار في جهود الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إصلاح اقتصادي استثمار مدبولي

United States Latest News, United States Headlines