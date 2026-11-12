مدبولي يتابع الاستعدادات النهائية لمؤتمر الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة

رئيس الوزراء يراجع الترتيبات لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر لجذب الاستثمارات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الترتيبات النهائية والاستعدادات اللوجستية لاستضافة العاصمة المصرية القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد حضر هذا الاجتماع الرفيع المستوى عدد من الوزراء المسؤولين عن القطاعات الاقتصادية والمالية، بهدف ضمان نجاح الفعالية التي تستقطب نخبة من الشركات العالمية، والتأكد من جاهزية الدولة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المشاركين.

الاستعدادات واللجنة المنظمة للاجتماع المخصص للأعمال

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال الاجتماع، آخر مستجدات التحضيرات والترتيبات الفنية لإقامة هذا الحدث الدولي الكبير. وقد أشار الوزير إلى مشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الدولية التي تعمل في شتى المجالات، مما يعكس الجاذبية الاقتصادية لمصر. ومن المقرر أن يصل عدد المشاركين من الشخصيات رفيعة المستوى في تلك الشركات إلى أكثر من 70 مشاركا.

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تناول الوزير بشكل مفصل الهيكلية المتوقعة للفعاليات، التي ستشمل مجموعة من الجلسات التفاعلية والاجتماعات النقاشية المصممة لاستعراض آفاق الاقتصاد المصري بشكل شفاف. كما أكد أن الشركات المصرية ستشارك بفعالية في هذه الجلسات، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واستكشاف المزيد من الفرص الجديدة بين الكيانات المصرية والدولية، تعظيماً للإمكانات الاستثمارية المتاحة.

الدوافع السياسية والاقتصادية لمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي

أوضح رئيس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع المهم بالقاهرة يأتي كنتيجة مباشرة ومباشرة لمشاركة فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في يناير 2026. وكان الهدف من تلك المشاركة العليا هو استعراض آفاق الاقتصاد المصري وفرص الاستثمارات المتاحة، ودور مصر الاقتصادي الإقليمي باعتبارها مركزاً استراتيجياً للتجارة واللوجستيات والطاقة في المنطقة.

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ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأهمية البالغة التي يحظى بها عقد هذا الاجتماع المخصص للأعمال، باعتباره منصة حيوية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات على أرض مصر. وأكد أن الدولة توفر تيسيرات وحوافز كبيرة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع السعي الحثيث لتعظيم استغلال ما تم إنفاقه من استثمارات لدعم وتطوير البنية التحتية في البلاد على مدار السنوات الماضية.

مستلزمات البنية التحتية والحوافز الاستثمارية للمشاريع

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص وزيادة نسب ومعدلات مشاركتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن وجود عدد كبير من الشركات العالمية المشاركة في فعاليات هذا الاجتماع سيسهم بشكل مباشر في استكشاف واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات واعدة في العديد من القطاعات.

كما شارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، واللذين يساهمان في تهيئة البيئة المناسبة للمشاريع الكبرى. وقد استعرض وزير الخارجية الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يتيحه من فرص استثمارية واعدة رغم الصعوبات، مشيراً إلى نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة للإعداد لهذا الحدث.

الموعد النهائي للتنفيذ والتوقعات الاقتصادية لنتائج الاجتماع

تأتي هذه الاستعدادات استعداداً لانطلاق فعاليات الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، والتي من المقرر عقدها في يومي 16 و17 نوفمبر الجاري. ويشمل الحضور أيضاً مسؤولين من وزارة المالية مثل ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية.

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ويستهدف هذا الحدث الدولي تحقيق أهداف مرجوة تتمثل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وجذب رؤوس الأموال الدولية إلى القطاعات ذات الأولوية. وتؤكد الحكومة المصرية من خلال هذا الاجتماع المتكامل، التزامها بتوفير بيئة جاذبة ومستقرة للمستثمرين، مستفيدة من التحالفات الدولية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رئيسي للأعمال والخدمات اللوجستية.