مدبولي يبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الإعلامي مع رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية

لقاء رفيع المستوى بين رئيس الوزراء المصري ورئيس وكالة شينخوا الصينية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الإعلام والاستثمار والبنية التحتية في ظل مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية.

شهد مقر الحكومة ب العاصمة الإدارية الجديدة لقاءً رفيع المستوى جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والسيد فو هوا رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له وذلك بحضور وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر لياو ليتشيانج.

تناول اللقاء في مستهله استعراضاً شاملاً لعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين القاهرة وبكين خاصة وأن البلدين يحتفلان بمرور سبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية وهي مسيرة طويلة من التعاون المتبادل. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه الصادق نحو دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها في عام 2014 تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل حجر الزاوية في تعزيز التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

كما نقل مدبولي تحياته وتقديره إلى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج مشيداً باللقاءات المثمرة التي جمعتهما سابقاً والتي عكست الرغبة المشتركة في تطوير آليات العمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية. وفي سياق متصل جدد رئيس الوزراء تأكيد دعم الدولة المصرية الكامل لمبدأ الصين الواحدة مشيداً بمستوى التنسيق الرفيع بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية مما يساهم في تعزيز الاستقرار العالمي وبناء جسور الثقة السياسية المتينة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على القفزات النوعية التي حققها التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة. وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة ومن أبرزها منطقة الأعمال المركزية والقطار الكهربائي الخفيف وهي مشروعات تعكس مدى الثقة المتبادلة والقدرة على تنفيذ رؤى تنموية طموحة.

كما أثنى رئيس الوزراء على الشراكة الناجحة مع المطور الصناعي تيدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي نجحت في جذب مئات الشركات الصناعية العالمية مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعة الوطنية المصرية. وأكد مدبولي أن الزخم الحالي في العلاقات الثنائية يستوجب البناء عليه من خلال زيادة التنسيق في المجالات التقنية والصناعية لتعظيم الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير المدن الذكية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

أما فيما يخص التعاون الإعلامي فقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات المهنية والتدريب في الحقل الإعلامي لضمان نقل صورة دقيقة وواقعية عن التطورات في كلا البلدين. من جانبه أوضح وزير الدولة للإعلام أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الإعلامية الصينية لتبادل التجارب المهنية ودعم العلاقات الثنائية.

وفي المقابل أعرب فو هوا رئيس وكالة شينخوا عن تقديره العميق للإنجازات الملموسة التي شهدتها مصر مؤكداً أنه خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات والعاصمة الإدارية لمس حجم العمل الجاد والرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية. وأشار فو هوا إلى أن وكالة شينخوا بصفتها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الدولية تمتلك شبكة واسعة من المكاتب والمراسلين وتعتبر مكتب القاهرة مركزاً إقليمياً محورياً لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد التزام الوكالة بتغطية الأخبار المصرية بكل مهنية وموضوعية لإبراز الجهود التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر أمام الرأي العام العالمي مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة في المنطقة





