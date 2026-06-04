مدبولي يستعرض خطة الحكومة الشاملة للإصلاح الاقتصادي والخدمي في مصر

تناول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تفاصيل المراجعة السابعة مع صندوق النقد، وخطط طرح الشركات الحكومية، وإصلاحات منظومة دعم الخبز، وتطوير التعليم والصناعات الدوائية.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي موسع عن جملة من الملفات الحيوية التي تتصدر أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن المناقشات التي جرت مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الأخيرة قد سارت بشكل إيجابي ومثمر.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بصدد الإعلان في وقت قريب عن كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج المراجعة السابعة من البرنامج الممتد بين مصر والصندوق، موضحاً أن الدولة ترى أنها ليست في حاجة إلى الدخول في برنامج جديد حالياً، حيث أن البرنامج القائم يستمر حتى ديسمبر من عام 2026، مما يوفر إطاراً زمنياً واضحاً للتعامل مع التحديات الاقتصادية. وفي سياق متصل بملف الخصخصة وتعزيز دور القطاع الخاص، أعلن رئيس الوزراء عن خطة طموحة تتضمن قيد مؤقت من 4 إلى 5 شركات قبل نهاية شهر يونيو الجاري، إضافة إلى إدراج 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع استهداف طرح ما بين 4 إلى 5 شركات حكومية كبرى في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026 لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

وعلى صعيد الخدمات الأساسية والبنية التحتية، تطرق مدبولي إلى تحدي تأمين التيار الكهربائي، خاصة في ظل التحذيرات الدولية من موجات حرارة غير مسبوقة تضرب العالم في فصل الصيف الحالي، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين. كما سلط الضوء على قضية دعم الخبز، مشيراً إلى أن منظومة التوزيع الحالية تعاني من عدم كفاءة تصل إلى 25%، وهو ما يدفع الحكومة نحو التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر.

وشدد على أن الهدف ليس تقليل قيمة الدعم المقدم للمواطن، بل ضمان وصوله لمستحقيه الفعليين ومنع التسرب والهدر. وفيما يخص إدارة الأصول، أكد رئيس الوزراء المضي قدماً في رقمنة أراضي الوقف على مستوى الجمهورية وإزالة كافة التعديات عنها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتوازي مع بدء تنفيذ حزمة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من خلال الدمج أو الإلغاء أو تحويل بعضها إلى هيئات خدمية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

أما في ملف التعليم والصحة، فقد كشف مدبولي عن توجه جديد لإجراء امتحانات الثانوية العامة في مجمعات تعليمية مركزية بدلاً من اللجان المشتتة، وذلك لرفع مستوى التأمين ومنع الغش بشكل حازم، معلناً عن التحرك نحو تطبيق نظام البكالوريا المصرية في الفترة المقبلة لإنهاء المعاناة النفسية التي تسببها الثانوية العامة للأسر المصرية. وفي القطاع الصحي، أعلن عن تنسيق مكثف مع الشركة القابضة للأدوية لإنتاج أنواع متطورة من الأدوية، وبالأخص الأدوية البيولوجية وعلاجات أورام السرطان، مع السعي الجاد لتصنيع المواد الخام محلياً لكسر الاحتكار العالمي في هذا المجال الاستراتيجي.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتطرق إلى قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً وجود لجنة مشتركة مع مجلس النواب لمراجعة المسودة بما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى دراسة حوافز إيجابية وسلبية لتشجيع أصحاب الوحدات السكنية الشاغرة والأراضي الفضاء على استغلالها لتلبية احتياجات السوق دون اللجوء لانتزاع الملكيات، مؤكداً أن الهدف هو تحفيز الاستثمار العقاري الفعلي





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