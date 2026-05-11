مدبولي يوضح استراتيجية الكهرباء للمباني المخالفة وتطورات في التعليم والدبلوماسية والأمن

تقرير مفصل يتناول تصريحات رئيس الوزراء المصري حول العدادات الكودية وتسعير الكهرباء، إلى جانب تحديثات مناهج الرياضيات وزيارة ماكرون للإسكندرية وتصريحات حول القبة الحديدية.

في إطار جولة تفقدية شملت عددا من المصانع بمحافظة الجيزة، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتصريحات هامة ومفصلة تتعلق بملف الطاقة و الكهرباء ، وتحديداً فيما يخص التعامل مع المباني المخالفة.

فقد تناول مدبولي قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية، مع زيادة تعريفة الحساب لتصل إلى 2.74 قرشا لكل كيلووات ساعة. وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من تركيب هذه العدادات داخل المباني غير القانونية هو الحد من ظاهرة سرقات التيار الكهربائي التي تكبد الدولة خسائر مالية فادحة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي كحل وسط لمواجهة التجاوزات العمرانية.

وأشار مدبولي بوضوح إلى أن الإجراء القانوني الصارم والمفترض في حالة المباني المخالفة هو إزالة العقار بالكامل وعدم توصيل أي من المرافق الأساسية له، إلا أن الحكومة اختارت مسار تركيب العدادات الكودية تقديراً للأبعاد الاجتماعية والمراعاة للظروف المعيشية للمواطنين، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق توازن بين تطبيق القانون وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. واستكمل رئيس الوزراء حديثه موضحاً أن تركيب العداد الكودي يتم بصورة مؤقتة وليس نهائية، وذلك لحين قيام أصحاب هذه العقارات بتقنين أوضاعهم القانونية من خلال إجراءات التصالح التي طرحتها الدولة.

وأكد أن الدعم الحكومي والامتيازات السعرية التي يتمتع بها المواطنون في قطاع الكهرباء مخصصة فقط لأولئك الذين يلتزمون بالقوانين واللوائح ويعملون بشكل صحيح وقانوني. وشدد على أن الدولة من حقها تحصيل مستحقاتها كاملة من المخالفين، خاصة في ظل حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الحكومة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتغطية احتياطيات الدولة لضمان عدم انقطاع التيار. وأعرب عن تفاؤله بأن تسريع إجراءات التصالح والتقنين سيؤدي في النهاية إلى إنهاء هذه الإجراءات الاستثنائية وعودة الجميع إلى المظلة القانونية التي تضمن الحقوق والواجبات.

وفي سياق آخر، شهد القطاع التعليمي تحولاً استراتيجياً حيث أعلن وزير التعليم عن البدء في تغيير مناهج الرياضيات في كافة المدارس المصرية، ولم يقتصر هذا التغيير على المدارس اليابانية فقط، وذلك بهدف جعل المناهج مطابقة للمعايير والمادة العلمية المطبقة في اليابان، سعياً لتطوير مهارات التفكير النقدي والرياضي لدى الطلاب المصريين. وعلى الصعيد الدبلوماسي، لفت انتباه المتابعين ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقطع فيديو وهو يركض في شارع خالد بن الوليد بمدينة الإسكندرية، في إشارة إلى اهتمامه بالتواصل المباشر مع الأماكن التاريخية والشعبية في مصر.

أما في الشأن الإقليمي، فقد طمأن رئيس الشركة المصنعة لمنظومة القبة الحديدية الجمهور الإسرائيلي مؤكداً أن إسرائيل لا تعاني من أي نقص في صواريخ الاعتراض، مما يشير إلى جهوزية المنظومة الدفاعية لمواجهة أي تهديدات محتملة. وختاماً، وفي لفتة إنسانية وثقافية، قامت نقابة الصحفيين بتكريم الطالبة حبيبة عبدالله مفتاح، وذلك تقديراً لفوزها المتميز في مسابقة القرآن الكريم، مما يبرز دور المؤسسات المهنية في دعم الموهوبين في مختلف المجالات العلمية والدينية





