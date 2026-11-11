مدحت العدل يتلقى جائزة "الهرم الذهبي" في مهرجان القاهرة السينمائي 47

في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 47، حاز الكاتب السيناريو مدحت العدل على جائزة "الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، مع إلقاء كلمة مؤثرة تخلد اسمه في تاريخ السينما.

في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 47، الذي أقيم في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، حاز الكاتب السيناريو المصري مدحت العدل على جائزة " الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، مع إلقاء كلمة مؤثرة تخلد اسمه في تاريخ السينما.

تفاصيل الجائزة والاحتفال

تقدّم لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، جائزة "الهرم الذهبي لإنجاز العمر" للكاتب السيناريو مدحت العدل، تقديراً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج.

Also read نواف العقيدي يبدأ برنامج تعافي مكثف في قطر بعد جراحة لندن

عرض العدل في حفل الجائزة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يستعرض أبرز محطات مشواره الفني، مع تسليط الضوء على أعماله التي تركت أثرًا واضحًا في وجدان الجمهور المصري والعربي.

كلمة مدحت العدل وتكريماته الشخصية

في كلمته، شكر العدل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، على هذا التكريم الكبير، وأشار إلى أن اسمه أصبح خالدا في تاريخ السينما عندما ظهر على شاشة العرض خلال عرض فيلم "آيس كريم في جليم".

Advertisement

كما أهدي الجائزة إلى زوجته التي شجعته على متابعة شغفه، إلى المخرج خيري بشارة، وعائلة العدل بأكملها، وعلى رأسهم الراحل سامي العدل.

مسيرة إبداعية متعددة المسارات

بدأت مسيرة العدل السينمائية عام 1992 مع فيلم "آيس كريم في جليم" للمخرج خيري بشارة، وتوالت أعماله في السينما مثل "أمريكا شيكا بيكا"، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "همام في أمستردام"، "شورت وفانلة وكاب"، و"مافيا"، التي عكست اهتمامه بأحلام الشباب وأسئلة الهجرة والهوية.

توسعت مسيرته إلى الدراما التلفزيونية، حيث قدم أعمالًا مثل "محمود المصري"، "العندليب: حكاية شعب"، "الشوارع الخلفية"، "الداعية"، "حارة اليهود"، و"لأعلى سعر"، مع تركيز على تحولات المجتمع المصري وتاريخه.

الإسهامات في الشعر والغناء والإنتاج

كتب العدل كلمات أغاني لنجوم مثل عمرو دياب ومحمد فؤاد، وأصدر ديوان "رصيف نمرة 5" الذي يضم قصائد وأغنيات من رحلته الإبداعية.

Advertisement

أسس شركة "العدل جروب" عام 1997، التي ساهمت في تجديد المشهد الفني المصري ودعم صعود جيل من النجوم والمواهب خلف الكاميرا، مع إنتاج أفلام مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام".

أهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، مع اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) كفئة (A).

يعد المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي الفني بين السينما والجمهور.