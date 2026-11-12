مدحت العدل يستعرض رحلته الفنية في ندوة بدار الأوبرا ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما

يحاضر الكاتب والسيناريست والمنتج مدحت العدل يوم الخميس 12 نوفمبر ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، ويستعرض مسيرته في الكتابة والإنتاج وتأسيس شركة العدل جروب.

تستضيف أيام القاهرة لصناعة السينما ، ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محاضرة خاصة مع الكاتب والسيناريست والمنتج المصري مدحت العدل يوم الخميس 12 نوفمبر، وذلك في ندوة تُقام ب دار الأوبرا. ويأتي هذا اللقاء بعد أن كرم المهرجان مدحت العدل بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر خلال حفل افتتاح الدورة، الذي يترأس المهرجان فيه الفنان حسين فهمي.

تسلط الجلسة الضوء على المسيرة الفنية والمهنية لمدحت العدل، التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وعلى إسهاماته في تطوير صناعة السينما المصرية من خلال تجربته في الكتابة والإنتاج. كما تستعرض الندوة أعمالا حققت نجاحا جماهيريا واسعا في مصر ومختلف أنحاء العالم العربي، بمشاركة مدحت العدل في تقديمها.

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مراحل المسيرة الكتابية والإنتاجية لمدحت العدل

تركز المحاضرة على تجربة مدحت العدل في الكتابة والإنتاج، وعلى الطريقة التي تحولت بها خبرته الممتدة إلى مشاريع سينمائية وتلفزيونية. وتناقش الجلسة التحديات التي تواجه بناء مسيرة مهنية ناجحة وتأسيس شركة إنتاج في صناعة تتداخل فيها الاعتبارات الإبداعية مع الاعتبارات التجارية.

يمتلك مدحت العدل مسيرة إبداعية تمتد لأكثر من 30 عاما، قدم خلالها أعمالا متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وتعاون مع نخبة من أبرز المخرجين والنجوم. ومن أشهر أعماله السينمائية "آيس كريم في جليم" و"أمريكا شيكا بيكا" و"حرب الفراولة" و"قشر البندق" و"إشارة مرور"، إلى جانب "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام"، اللذين ارتبطا بصعود جيل جديد من نجوم السينما المصرية.

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وامتدت تجربة مدحت العدل إلى مجال الإنتاج، إذ شارك في تأسيس شركة "العدل جروب" عام 1997. وأسهمت الشركة في تقديم مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وفتحت المجال أمام تجارب ومواهب جديدة، لتصبح من الشركات المؤثرة في صناعة الدراما والسينما المصرية.

رؤية مدحت العدل لتحديات الإنتاج السينمائي في مصر

يتحدث مدحت العدل في الندوة عن الدروس والخبرات التي اكتسبها خلال رحلته في صناعة السينما، وعن رؤيته للفجوة بين الإمكانات الإبداعية والبشرية التي تمتلكها السينما المصرية. ويعرض أيضا التحديات التي تفرضها منظومة الإنتاج على صناع الأفلام.

تتناول الجلسة كيفية تحقيق التوازن بين الطموح الفني ومتطلبات السوق، في ظل التحولات التي تشهدها الصناعة حاليا. كما يستعرض مدحت العدل كواليس العمل السينمائي، والقرارات المصيرية التي تُتخذ خلف الكاميرا، والعلاقات المهنية التي تسهم في تحويل الأفكار إلى أفلام تصل إلى الجمهور.

أهداف سلسلة أيام القاهرة لصناعة السينما

تأتي محاضرة مدحت العدل ضمن سلسلة اللقاءات المهنية والفعاليات المتخصصة التي تنظمها أيام القاهرة لصناعة السينما، ويرأسها الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم. وتهدف هذه السلسلة إلى إتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين أبرز صناع السينما.

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تسعى الفعاليات إلى تسليط الضوء على التجارب المهنية المؤثرة والتحديات التي تواجه الصناعة، بما يسهم في تعزيز المعرفة السينمائية ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين وصناع الأفلام. ويتيح هذا النوع من الندوات للحضور الاستماع إلى تجارب مباشرة من صناع أسهموا في تشكيل ملامح السينما المصرية.