مدحت تيخا ينفي رفضه العمل مع محمد رمضان في فيلم الكنز ويكشف تفاصيل توقيع العقد والأربون، مؤكداً احترامه الكبير للنجم وحرصه على مستقبل تعاون مستقبلي.

كشف الفنان مدحت إسماعيل، المعروف فنياً باسم " مدحت تيخا"، عن تفاصيل دقيقة وكواليس مشاركته التي لم تكتمل في الفيلم السينمائي الضخم "الكنز"، والذي جمع بين النجم محمد رمضان وعدد كبير من نجوم السينما المصرية. أوضح تيخا في تصريحات له حقيقة الأنباء الشائعة التي ترددت حول رفضه التام للعمل مع نجم الشاشة الكبيرة محمد رمضان ، مؤكداً دحضاً تاماً لهذه التكهنات.

وأفصح مدحت إسماعيل خلال استضافته كضيف مع الإعلامية خلود عزمي في برنامج "البخت"، بأنه لم يرفض بأي حال من الأحوال المشاركة في فيلم "الكنز"، بل أكد أنه وافق صراحة على الدور المعروض عليه وأتم جميع الإجراءات التعاقدية اللازمة. وأشار إلى أنه حصل بالفعل على عربون مالي مقابل مشاركته في هذا العمل الفني الضخم، مما يثبت جدية اتفاقه الأولي مع المنتجين.

Also read طلب مناقشة عامة لبحث أوضاع العمالة الزراعية غير المنتظمة وتوفير مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية

أسباب الاستبعاد من إنتاج الكنز الفني

وأوضح الفنان مدحت تيخا أنه فوجئ بطلب الاستغناء عنه وخروجه من مشروع فيلم "الكنز" في مرحلة لاحقة، على الرغم من انتهاء كافة الاتفاقيات بينه وبين صناع العمل الفني. أكد مدحت إسماعيل أن ما حدث لم يكن قراراً شخصياً منه بالانسحاب أو الاعتذار، وإنما جاء بناءً على طلب مباشر من جهة الإنتاج المسؤول عن الفيلم، مما يعني أن القرار جاء من الجانب المالي والإداري وليس منه.

ونفى مدحت إسماعيل بشدة أن يكون استبعاده من فيلم "الكنز" ناتجاً عن وجود خلافات شخصية أو أزمات عارمة مع الفنان محمد رمضان، مؤكداً أنه لا يحمل تجاه نجم الفن أي مشاعر سلبية أو ضغينة. أوضح تيخا أنه يكن لكل من محمد رمضان كل الحب والاحترام والتقدير الكبيرين، ويعتبره واحداً من أبرز وأهم نجوم الساحة الفنية المصرية في الوقت الراهن.

Advertisement

استعداد تيخا للتعاون المستقبلي مع رمضان

وأكّد الفنان مدحت تيخا أنه لا يمانع إطلاقاً في التعاون مع محمد رمضان أو الوقوف أمامه في أي عمل فني مستقبلي، بل يرحب بهذه الخطوة الفنية بشدة. أشار إلى أن العمل مع نجم يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وممتعة مثل محمد رمضان، يمثل فرصة مهمة جداً لأي فنان يساعده في الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور ومتابعي الفن.

واختتم مدحت إسماعيل حديثه بالتأكيد التام على استعداده الدائم للتعاون مع محمد رمضان خلال الفترة المقبلة وبأي وقت يتاح، معرباً عن أمله الكبير في أن تجمعهما تجربة فنية مشتركة ناجحة. جاء هذا التصريح رداً مباشراً على الشائعات التي ربطت اسميهما بخلافات شخصية بسبب فيلم "الكنز"، نافياً أي خلافات حقيقية وتأكيداً على الاحترام المتبادل بين النجمين.