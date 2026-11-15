مدحت العدل يهدي الهرم الذهبي لعائلته ويتحدث عن تأثير أمريكا شيكا بيكا

حصل السيناريست مدحت العدل على جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي، واهديها لعائلته، وكشف عن تأثير فيلمه أمريكا شيكا بيكا على قرارات الهجرة للشباب.

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل الافتتاح الرسمي للدورة السابعة والأربعين التي استضافتها العاصمة المصرية. ويأتي هذا التكريم التقديري للمرحلة الإبداعية الطويلة التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، والتي شملت مجالات السينما والدراما التلفزيونية والشعر الغنائي والإنتاج الفني المتنوع.

تفصيل تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن منح الجائزة للمبدع مدحت العدل، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في إثراء المشهد الفني المحلي والعربي. وقد عقد الحفل خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، في مناسبة تجمع بين توثيق تاريخ السينما المصرية وتعزيز التواصل الثقافي مع صناعة السينما العالمية.

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شهد الحفل عرض فيلم وثائقي موجز استعرض أبرز محطات المسيرة الفنية للدكتور مدحت العدل، والقطائع التي أسهمت في صياغة الذائقة السينمائية والثقافية لأجيال متعددة من المتابعين. وبعد هذا العرض الاستعراضي، صعد مبدع "آيس كريم في جليم" إلى المنصة لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته التي عبّر فيها عن خالص الشكر لإدارة المهرجان وللفنان حسين فهمي على هذا الاحتفاء الرفيع.

تأثير عمله على المجتمع واهداؤه لعائلته

أكد الدكتور مدحت العدل أن شعوره العميق بأثر أعماله على الجماهير يتجلى بشكل أساسي في اللقاءات المباشرة معهم، لافتًا إلى أن انشغاله المستمر بالعمل على مشروعات قادمة يحجبه عن إدراك ذلك التأثير اليومي بشكل كامل. وأشار إلى أن فيلمه "أمريكا شيكا بيكا" كان له مردود اجتماعي ملموس، حيث دفع بعض الشباب نحو العزوف عن الهجرة، مستشهدًا بحال أحد الصحفيين الذين غيّروا مسارهم المهني ليصبحوا جزءًا من العمل السينمائي بعد تأثرهم بكلماته.

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وأضاف مدحت العدل أنه يربط بين نجاحه الشخصي ونجاح أشقائه، قائلًا إن العائلة التي تكونت في وسطها هي المستحق الحقيقي لهذه الجائزة، مشيرًا إلى أن فخر زوجته وأولاده به هو الأهم لديه من أي اعتراف رسمي. كما أهدى التكريم تحديدًا لزوجته على دعمها وتشجيعها له أثناء تغيير مساره المهني وتركه مناقشة رسالة الدكتوراه، وللمخرج خيري بشارة ولعائلة العدل التي كان من أبرز أفرادها الراحل سامي العدل.

مسيرة إنتاجية تمتد لعقود من الزمن

بدأت رحلة الدكتور مدحت العدل في الكتابة السينمائية عام 1992 من خلال فيلم "آيس كريم في جليم" الذي شارك في كتابة سيناريو وحواره وأغانيه بإخراج خيري بشارة، ليبدأ مسارًا استمر لأكثر من ثلاثة عقود قدم خلالها أعمالًا متنوعة تناولت قضايا المجتمع وأحلام الشباب. ومن أبرز الأفلام التي كتبها "أمريكا شيكا بيكا"، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "همام في أمستردام"، "شورت وفانلة وكاب"، و"مافيا"، وهي أعمال أسهمت في ترسيخ موجة الأفلام الشبابية في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية.

امتدت تجربة الكتابة التلفزيونية للدكتور مدحت العدل لتشمل أعمالًا بارزة مثل "محمود المصري"، و"العندليب: حكاية شعب"، و"الشوارع الخلفية"، و"الداعية"، و"حارة اليهود"، و"لأعلى سعر"، حيث تنوعت الموضوعات بين السيرة الفنية والدراما الاجتماعية والتاريخية. كما أسهم بشكل كبير في الشعر الغنائي من خلال كتابة كلمات أغاني للمطربين عمرو دياب ومحمد فؤاد، بالإضافة إلى مشاركته في كتابة أوبريت "الحلم العربي" الذي اشترك فيه عدد من المطربين العرب.

التأسيس الإنتاجي والمستقبل المهني

في الجانب الإنتاجي، شارك الدكتور مدحت العدل في تأسيس شركة "العدل جروب" عام 1997، والتي نجحت في تقديم مجموعة من الأفلام الناجحة مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"همام في أمستردام"، و"شورت وفانلة وكاب"، و"مافيا"، قبل أن تتوسع في إنتاج الدراما التلفزيونية بأعمال مثل "حديث الصباح والمساء"، و"ريا وسكينة"، و"سجن النسا".

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وعن مفهومه للحرية، أوضح مدحت العدل أن الإنسان ينمو في حريته مع زيادة العمر والتجارب، مؤكدًا أنه في أحلى منطقة حرية في حياته الآن وقد تخلى عن أشياء كثيرة من أجلها. واستعرض المفردات التي استخدمها بكثرة في كتابة أغانيه، والتي تضمنت كلمات مثل الطير، والحرية، والشمس، والهواء، وكافة الرموز المرتبطة بالمفهوم الإنساني للحرية، مشيرًا إلى أنه كتب عن هذه المعاني في العديد من الأغاني بأوزان مختلفة.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية. ويحظى المهرجان باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، ويقدم منصة لعرض التجارب السينمائية العالمية ودعم المواهب الجديدة وتعزيز التواصل الثقافي والفني، مما يجعل تكريم مدحت العدل ضمن فعالياته خطوة نحو توثيق العلاقة بين الأجيال الفنية المختلفة.