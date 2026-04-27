مدرسة العمران تحسم الجدل حول واقعة تنمر.. والتعليم يرسل لجنة تحقيق

بيان من مدرسة العمران بالجيزة يوضح تفاصيل واقعة تنمر تعرض لها طالب، ورد فعل وزارة التربية والتعليم بإرسال لجنة تحقيق.

أصدرت مدرسة العمران بالجيزة بيانًا تفصيليًا لحسم الجدل الدائر حول تعرض أحد الطلاب لل تنمر والإهانة داخل المدرسة، وذلك بعد تداول منشور استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت المدرسة أن الواقعة ليست مجرد خلاف بسيط، بل تجاوزات سلوكية خطيرة تشمل ألفاظًا نابية واعتداءً جسديًا تمثل خرقًا لقيم الاحترام والانضباط التي تسعى المدرسة لغرسها. أوضح البيان أن الطالب قام بالتلفظ بألفاظ غير لائقة وبذيئة، وتطور الأمر إلى اعتداء جسدي على زميله، حيث قام بخنقه، مما استدعى تدخلًا فوريًا من إدارة المدرسة لإنقاذ الموقف. وقد اتخذت المدرسة الإجراءات التربوية والإدارية اللازمة بعد الاستماع إلى جميع الأطراف والشهود.

في المقابل، كانت قد نشرت أمنية الفقي، والدة الطالب، استغاثة عبر حسابها على فيسبوك، موجهة إلى وزير التربية والتعليم، تتهم فيها إدارة المدرسة بالتغاضي عن تنمر مستمر وإهانة تعرض لها ابنها، بل والتورط فيه. ذكرت الأم أن ابنها تعرض للضرب والتعدي الجسدي المتكرر من قبل بعض العاملين بالمدرسة، دون اتخاذ أي إجراءات رادعة، بل على العكس، كان هناك تساهل واضح مع المتنمرين.

وأشارت إلى أن مديرة المرحلة قالت عبارة صريحة مفادها أن أي طالب يصاحب ابنها سيتم فصله، مما زاد من عزلة ابنها النفسية. وأكدت الأم أن ابنها المتفوق قد تأثر سلبًا نفسيًا بسبب هذه المعاملة، وأنها تقدمت بشكوى للإدارة التعليمية دون جدوى. ردًا على ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم إرسال لجنة تحقيق من مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى المدرسة للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة المسؤولين.

تؤكد المدرسة على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، وأن الحفاظ على سلامة الطلاب هو أولويتها القصوى. وتدعو المدرسة الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات غير مؤكدة، وأن الحقيقة يجب أن تستند إلى الوقائع والشهادات الرسمية. كما أعلنت المدرسة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تشهير بسمعتها. وتؤكد المدرسة على التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب، وأنها لن تتسامح مع أي سلوك يهدد سلامتهم أو كرامتهم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines