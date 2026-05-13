مدعى عليه قضائى بإلغاء قرار زيادات أسعار الإنترنت والهاتف المحمول لمنافذ الاتصالات

تقدم أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت. وقد اختصمت الدعوى كلًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما.

حيث قدّمت الدعوى المقيم الـ 6 مايو 2026، وشمل القرار زيادات تراوحت بين 9% و15% على مختلف الباقات والخدمات المقدمة للمستخدمين. وقد اختصمت الدعوى كلًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما. وقد اعتبر المقيم في الدعوى القرار المطعون عليه بأنه يمثل تحميلًا مباشرًا للمواطنين بأعباء مالية إضافية في ظل الظروف الحالية والاقتصادية. وقد أوضح المقيم أيضًا أن شركات الاتصالات الأربع قامت بتطبيق الزيادة الجديدة بشكل متزامن، ودون أى إخطار مسبق للمستخدمين.

وقد أوضح القرار المطعون عليه أيضًا بأنه يهدف إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في البنية الأساسية لمواكبة الزيادة المتنامية فى الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات





