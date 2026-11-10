مدكور يحذر من تراجع القطن بالدلتا ويدعو لإحياء الدورة الزراعية

عضو مجلس الشيوخ مدكور يحذر من اختفاء القطن ويؤكد ضرورة دعم الدلتا القديمة بجانب المشروعات الجديدة لضمان الأمن الغذائي.

أكد عضو مجلس الشيوخ محمد مدكور ، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عصام فريد، على ضرورة إعادة إحياء الدورة الزراعية في محافظات الدلتا ، محذرا من خطورة تراجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القطن، وما ترتب على ذلك من خروج عدد من الفلاحين من المنظومة الزراعية وتراجع مصادر دخلهم التي كانت توفر لهم سبل الحياة على مدار العام.

تحذيرات من اختفاء المحاصيل الاستراتيجية

أكد محمد مدكور أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في التوسع بالمشروعات الزراعية الكبرى، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وإضافة مساحات واسعة إلى الرقعة الزراعية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية القديمة في الدلتا، وعدم إغفال احتياجات الفلاحين بها.

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وقال مدكور إن زراعة القطن التي كانت تمثل مصدر دخل رئيسيًا للفلاح المصري لم تعد موجودة بالصورة التي كانت عليها في الدلتا، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا فوريًا لإعادة تنظيم الدورة الزراعية وتوفير الحوافز اللازمة للمزارعين للحفاظ على استمراريتهم الاقتصادية.

مناقشة سياسات الحكومة الزراعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أثناء مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بسياسات الحكومة في ملفات الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، حيث أبرز مدكور الفجوة في الدعم الموجه للأراضي القديمة.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية العودة إلى تطبيق دورة زراعية متوازنة، على غرار ما كان معمولًا به في السابق، بما يضمن تنوع المحاصيل وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للمزارعين، لافتًا إلى أن الموسم الزراعي الذي كان يوفر للفلاح مصدر رزق ممتدًا طوال العام لم يعد يحقق الدور نفسه.

دعم الأمن الغذائي والقطاعات الإنتاجية

وحذر مدكور من تداعيات تراجع زراعة القطن واختفاء بعض المحاصيل من التركيبة الزراعية في الدلتا، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا على سبل عيش الفلاحين ويضعف القطاع الزراعي التقليدي الذي كان ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لسنوات طويلة.

واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أن التوسع في المشروعات الزراعية الجديدة يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الزراعة في الدلتا والأراضي القديمة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر، ولا يمكن الاستغناء عن أي من الركنين لضمان الاستدامة.