مدير تعليم الإسكندرية ينفي شائعات امتحانات الشهادة الإعدادية ويؤكد عدم صحتها

نفى الدكتور العربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الشائعات المتداولة حول أوراق امتحان الهندسة، مؤكدًا أنها مزيفة ولا تخص محافظة الإسكندرية.

نفى الدكتور العربي أبو زيد، مدير مديرية التربية وال تعليم بمحافظة الإسكندرية ، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أوراق يُزعم أنها تخص امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأكد أبو زيد في تصريحات خاصة أنه يتابع بشكل لحظي كل ما يُنشر عبر هذه المنصات، مشددًا على أن هذه الأوراق لا تخص امتحانات الإسكندرية على الإطلاق ولا علاقة لها بالامتحان الحقيقي. وأضاف أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، بهدف ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتعامل الفوري مع أي محاولات لإثارة البلبلة.

وشدد أبو زيد على ضرورة عدم الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية التي تنشر أوراقًا مزيفة تدعي ارتباطها بامتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة الجدل وزيادة التفاعل فقط دون أي أساس من الصحة. وطالب الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التركيز على المذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات والابتعاد عن أي مصادر غير موثوقة قد تسبب قلقًا أو تشتيتًا. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تداول الكثير من الشائعات حول الامتحانات خاصة في فترات الاختبارات الحاسمة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على مكافحة هذه الظاهرة من خلال التوعية المستمرة وتفعيل الرقابة الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الشائعات تظهر عادة قبيل الامتحانات النهائية، مستغلة قلق الطلاب وأولياء الأمور، وقد تؤدي إلى حالة من الارتباك والترقب. وتتعامل المديرية بحزم مع كل من يثبت تورطه في نشر هذه الإشاعات، حيث يتم تحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأهاب أبو زيد بالجميع تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات إلا من المصادر الرسمية، مؤكدًا أن نجاح العملية الامتحانية يتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على مصداقيتها. وشكر أولياء الأمور على تعاونهم مع المدرسة وأبنائهم، داعياً الطلاب إلى الاجتهاد والثقة بما تعلموه خلال العام الدراسي. وختاماً، أكد أن الامتحانات تسير بشكل منتظم دون أي مشاكل تذكر، وأن جميع الإجراءات الاحترازية والتنظيمية مطبقة لضمان بيئة امتحانية عادلة للجميع





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