مديريات التربية والتعليم تتبع صور الغش على تليجرام قبل انطلاق امتحانات الإعدادية

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام صورا قيل أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ، وامتحان التربية الدينية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بكفر الشيخ ، وامتحان التربية الدينية لطلاب الاعدادية بالدقهلية ، وكتب شاومينج : جاري الحل

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام صورا قيل أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ، وامتحان التربية الدينية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بكفر الشيخ ، وامتحان التربية الدينية لطلاب الاعدادية بالدقهلية ، وكتب شاومينج : جاري الحل جاء ذلك بعد مرور نصف ساعة فقط من توزيع اوراق الاسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومن جانبها تقوم غرف العمليات ب مديريات التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة على جروبات شاومينج للغش على تليجرام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، للتأكد من صحتها وتحديد هوية مصورها في حال ثبوتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة وكانت قد أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 كما شددت مديريات التربية والتعليم على منع حيازة الساعات الذكية أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، سواء للطلاب أو المعلمين أو العاملين باللجان وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الغش والحفاظ على انضباط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدا.. أمهات مصر: نطالب بالمعاملة اللائقة للطلاب والأهالي في اللجانإضاءة وتهوية باللجان وغرف عمليات للمتابعة|تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لانطلاق امتحانات الإعدادية غداًامتحانات الشهادة الإعدادية 2026 وتنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات وفي هذا الإطار ، أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها، لضمان خروج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بصورة تليق بأبناء العاصمة، مؤكدة على أن جميع الأجهزة التعليمية والإدارية تعمل وفق خطة محكمة تستهدف توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأوضحت أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 تنطلق اليوم بأداء الطلاب مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الفنية، وسط متابعة ميدانية دقيقة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، مع توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والطمأنينة. وأضافت أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 214,367 طالبًا وطالبة، منهم 110,148 طالبًا و104,219 طالبة، مؤكدة أن حق الطالب في أداء الامتحان مكفول بالكامل، وأنه لن يتم حرمان أي طالب من دخول الامتحان طالما التزم بالضوابط المنظمة. وشدد





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