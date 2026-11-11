مديرية أمن الإسكندرية تطلق حملات مرورية مكثفة في منطقة العجمي

أطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملات مرورية في منطقة العجمي لفرض الانضباط على الشوارع، تستهدفت سيارات التاكسي غير المرخصة، الدراجات النارية غير المهربة، والمخالفات العامة في المرور.

العام 2024، شنت مديرية أمن الإسكندرية حملات مرورية مكثفة في منطقة العجمي، كرد فعل مباشر على شكاوى المواطنين حول المظاهر العشوائية وسوء التزام السائقين بالقوانين. يستهدف النشاط ضبط سيارات التاكسي غير المرخصة، الدراجات النارية غير المؤهلة، والمركبات التي تسير دون لوحات معدنية أو تصاريح صالحة.

التنفيذ تحت إشراف كبار الضباط

يأتي تنفيذ الحملات تحت توجيهات اللواء حاتم حداد، مدير أمن الإسكندرية، وبموجب تعليمات اللواء محمد عبد اللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية. يشرف العقيد نعمان أبو السعد، رئيس مباحث مرور الإسكندرية، على سير العمليات، بينما يقود العميد أحمد زغلول مساعد مدير إدارة المرور، مبادرًا بتنسيق المشاركين في الميدان.

Also read أعضاء هيئة الهندسة في جامعة القاهرة يقدّمون خطابات باليمين قبل تحقيقات النيابة للحادث القطارى

يضم فرق التنفيذ فريقًا من رجال مباحث المرور، الذين يتنقلون عبر المحاور والشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة. يهدف هذا الانتشار الميداني إلى ضبط الحوادث المرورية، منع السير عكس الاتجاه، وإزالة المواقف العشوائية التي تشكل خطرًا على المواطنين.

المخالفات المتصدى لها والنتائج المتوقعة

تستهدف الحملات على وجه الخصوص التكاتك غير المرخصة، والمركبات التي لديها التراخيص المنتهية، بالإضافة إلى الدراجات النارية التي تفوت شروط الترخيص. تقول المصادر الأمنية أن الحملات ستستمر في جميع نقاط الدخول والخروج في العجمي، مع تطبيق إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

Advertisement

وتعلق المديرية على أن هدف المبادرة هو تعزيز سيادة القانون، والتحكم في انسيابية المرور، والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة. كما أشار إلى ضرورة الدقة في متابعة الحالات وتقديم التبعات القانونية لإبطال أي ممارسات مخالفة محتملة.

توقعات المواطنين ومستقبل الحملات المرورية

أثبتت شكاوى المواطنين حشدًا كبيرًا للجهود الأمنية، وأشارت إلى أن المحافظة على الانضباط المروري أمر أساسي لسلامة المتنقلين. يبرز أن الجهود المبذولة تتماشى مع الخطة الأمنية المستمرة للإسكندرية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع بفعالية نتيجة صعوبة التعامل مع المخالفات بشكل سريع.

تستمر الإطلاقات في اليوم التالي، إذ أكد المتحدثون أن العمليات ستستمر دون تهاون في مختلف المناطق، مع قرارات سريعة لإيقاف المخالفات قبل تفاقمها. وبموجب هذه الخطوات، يتوقع تحقيق تحسن واضح في سهولة الحركة المرورية وتأكيد النظرة الحضارية للمدينة.