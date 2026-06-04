مديرية الإسكان بالأسوان تباشر تنفيذ مشروع ملاعب البادل

مديرية الإسكان بالأسوان بدأت في تنفيذ مشروع إنشاء ملاعب البادل بالمنطقة المواجهة لحديقة مدكور أبو العز، والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد. يأتى ذلك في إطار رؤية محافظة أسوان لتطوير المرافق الرياضية والترفيهية الحديثة، ودعم الأنشطة الشبابية، وتعزيز الجذب السياحى.

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء ملاعب البادل بالمنطقة المواجهة لحديقة مدكور أبو العز، والمطلة على صفحة نهر النيل الخالد، والذى تتولى تنفيذه مديرية الإسكان بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى . وخلال جولته التفقدية، أكد المحافظ أن المشروع يمثل بادرة غير مسبوقة بالمحافظة تستهدف توفير متنفس رياضى وترفيهى حديث للمواطنين، إلى جانب إبتكار وسائل دعائية وتسويقية جديدة تسهم فى جذب الحركة السياحية وتعزيز المقومات الجمالية والحضارية لمدينة أسوان.

توجيهات بسرعة التنفيذ ووجه المهندس عمرو لاشين بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، لما يمثله المشروع من إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمحافظة، ودوره فى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات الحديثة، وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة فى موقع متميز على ضفاف نهر النيل ، والمتوقع الإنتهاء منها خلال شهر أغسطس القادم .

جهود متنوعةأسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الخميس 4-6-2026حالة الطقس في أسوان اليوم الخميس 4-6-2026وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم كافة المبادرات والمشروعات التى تستهدف تنمية قدرات الشباب وإستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات متطورة للمواطنين، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية لتحقيق الإستفادة القصوى من الموقع وإبراز الوجه الحضارى والجمالى لعروس المشاتى. مكونات المشروع وأوضح محافظ أسوان أن المشروع يضم إنشاء 3 ملاعب بادل على مساحة 2200 متر مربع من إجمالى مساحة الموقع التى تبلغ 3520 متراً مربعاً، فضلاً عن التوسع فى المسطحات الخضراء بما يضفى طابعاً جمالياً وحضارياً على المنطقة.

كما يشمل المشروع إقامة 8 محلات تجارية لأنشطة متعددة، بالإضافة إلى دورات مياه وغرف لتغيير الملابس لخدمة المترددين على الملاعب والزائرين، مع مراعاة توفير كافة عناصر الراحة والخدمات المتكاملة. يأتى تنفيذ مشروع ملاعب البادل فى إطار رؤية محافظة أسوان لتطوير المرافق الرياضية والترفيهية الحديثة، ودعم الأنشطة الشبابية، وتعزيز الجذب السياحى، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق الإستغلال الأمثل للمواقع المتميزة بالمحافظة





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ملاعب البادل أسوان مديرية الإسكان تنمية الشباب جذب السياحية

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