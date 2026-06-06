مدير حماية الأطفال: مقترحات لتقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال قبل 14 عاما

أعلنت الدولة عن 5 منح ومساعدات مالية على مدار العام، بينما أكد النائب أيمن محسب أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمثل خطوة إصلاحية مهمة.

أكد مدير حماية الأطفال بمؤسسة اليونيسيف أن هناك مقترحات لتقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال قبل سن 14 عاما، كما أوضح الرئيس السيسي بالإسراع في ميكنة ال تأمين الصحي وتطبيق ال ذكاء الاصطناعي بالمنشآت، وفي سياق آخر، أعلنت الدولة عن 5 منح ومساعدات مالية على مدار العام، بينما أكد النائب أيمن محسب أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمثل خطوة إصلاحية مهمة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي إطار آخر، أشار النائب إلى أن نظام الدعم العيني كان يستفيد منه الجميع دون تمييز بين الغني والفقير، مما أدى إلى ظهور السوق السوداء وحدوث هدر كبير في الموارد المخصصة للدعم، وأضاف أن تطبيق الدعم النقدي سيمكن الدولة من توجيه المخصصات المالية بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة، وذكر أن الخبز يظل خارج منظومة الدعم النقدي، ويبقى مدعومًا بالكامل كما هو دون أي تغيير، كما أشار إلى أن هناك استهداف سفن بترول أمريكية في إطار أزمة مضيق هرمز .

أكد مدير حماية الأطفال بمؤسسة اليونيسيف أن هناك مقترحات لتقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال قبل سن 14 عاما، كما أوضح الرئيس السيسي بالإسراع في ميكنة التأمين الصحي وتطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنشآت، وفي سياق آخر، أعلنت الدولة عن 5 منح ومساعدات مالية على مدار العام، بينما أكد النائب أيمن محسب أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمثل خطوة إصلاحية مهمة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي إطار آخر، أشار النائب إلى أن نظام الدعم العيني كان يستفيد منه الجميع دون تمييز بين الغني والفقير، مما أدى إلى ظهور السوق السوداء وحدوث هدر كبير في الموارد المخصصة للدعم، وأضاف أن تطبيق الدعم النقدي سيمكن الدولة من توجيه المخصصات المالية بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة، وذكر أن الخبز يظل خارج منظومة الدعم النقدي، ويبقى مدعومًا بالكامل كما هو دون أي تغيير، كما أشار إلى أن هناك استهداف سفن بترول أمريكية في إطار أزمة مضيق هرمز





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مدير حماية الأطفال مقترحات لتقييد استخدام التكنولوجيا تأمين الصحي ذكاء الاصطناعي منح ومساعدات مالية أزمة مضيق هرمز استهداف سفن بترول أمريكية

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