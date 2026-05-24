مديرية التموين والتجارة الداخلية بني سويف تشطبون عاملا تجاريا بدون ترخيص وتغرم الآخرين.. أحجزت مبيدات غير صالحة وحجزت سكر وجزء من الأرز والمكائن.. دعم الحكومة تتعمل ضدهم عقوبات

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف تباشر، من خلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات العامة، العمل على تشديد الرقابة التموينية وحجز المخالفات وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين لنشر العدالة وتنظيم أسواق المحافظة لتحقيق الانضباط والتمكين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف، ممثلةً في د. محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة ورئيس الحملة تحت إشراف د. أحمد عنتر وكيل المديرية، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات العامة.

وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 6 جنح تموينية متنوعة، حيث تم تحرير محاضر لإدارة مصنع قطع غيار معدنية دون ترخيص، مع التحفظ على 1000 ماسورة بوتاجاز و200 قاعدة ثلاجة و150 طرابيزة مكواة و200 منشر غسيل. كما تم تحرير محاضر ضد بدال تمويني للتصرف في 80 كجم سكر تمويني و60 زجاجة زيت مدعم، وحجز مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتحرير 3 مخالفات لمخالفات تموينية. وقد شملت هذه الحملات تكثيف الرقابة والتفتيش لمتابعة توجيهات تشديد الرقابة التموينية وتحقيق الانضباط بالأسواق





