مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026، من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026 ، من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بعد ظهورها في بعض المحافظات، بينما ستعلن في محافظات أخرى على مراحل، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها بشكل رسمي.

جاهزة للإعلان بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، وإتاحتها اليوم إلكترونيًا أمام الطلاب وأولياء الأمور، ويمكن استلامها غدًا السبت من المدارس.

ووجهت الإدارات التعليمية جميع المدارس بضرورة تعليق نتائج الامتحانات في أماكن واضحة ومخصصة داخل المدرسة، ليتمكن أولياء الأمور من الاطلاع بسهولة ويسر على نتائج أبنائهم، كالمداخل الرئيسية أو الأماكن المخصصة لاستقبال أولياء الأمور، مع التأكيد على الحفاظ على خصوصية الطلاب وسرية بياناتهم عند نشر النتائج. 1- تقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ويحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها. 3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب. 4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولى أمره ويتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، ثم يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- يُخصص الامتحان النهائي لقياس نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي بالكامل، ليحصل الطالب على مجموع من 100 درجة بنهاية الفصل الدراسي. موعد صلاة الجمعة اليوم.. اعرف الظهر بيأذن كام في القاهر





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