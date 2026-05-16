مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تؤكد الحظر التام لحيازة الهواتف المحمولة في لجان امتحانات الترم الثاني 2026

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أكدت على تطبيق أقصى درجات الحزم والانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 بجميع المدارس، مشددة على التصدي الكامل لأي محاولات للإخلال بسير الامتحانات. كما أعلنت الحظر التام لحيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، سواء مع الطلاب أو العاملين داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

أكدت همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على تطبيق أقصى درجات الحزم والانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 بجميع المدارس ، مشددة على التصدي الكامل لأي محاولات لل إخلال بسير الامتحانات .

وأعلنت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، الحظر التام لحيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، سواء مع الطلاب أو العاملين داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، طبقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتي قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان منه، فضلًا عن العقوبات القانونية التي تتضمن الحبس والغرامة. شكاوى من صعوبة الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج مع بدء امتحانات الترم الثاني اليومبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 العملية والمعملية بجميع محافظات..

اليوماليوم .. بدء امتحانات الثانوية العامة “الفرصة الأولى ” لطلاب مدارس المتفوقينبدء امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس .. اليومكما وجهت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة إحكام السيطرة والانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، والتأكيد المستمر على منع اصطحاب أي وسائل اتصال أو أجهزة تقنية حديثة قد تستخدم في الإخلال بسرية الامتحانات أو التأثير على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن المديرية لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات غش، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالقواعد والتعليمات المنظمة، حفاظًا على نزاهة امتحانات الترم الثاني 2026وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب. جدير بالذكر أنه في محافظة القاهرة ، يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحانات الترم الثاني 2026 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو حتى الإثنين ١٨ مايو، بينما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها الامتحانات من السبت ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو.

كما يؤدي طلاب صفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله بمدارس محافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني 2026 اليوم من السبت الموافق 16 مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو، والإعدادي المهني حتى الخميس ٢١ مايو و تنطلق اليوم أيضا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما في مدارس محافظة القاهرة خلال وتستمر حتى الأحد ٢٤ مايو، وفقًا للجداول الرسمية المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمعتمدة لجميع المراحل التعليمية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حظر التام لحيازة الهواتف المحمولة امتحانات الترم الثاني 2026 إخلال بسير الامتحانات التصدي الكامل لأي محاولات للإخلال بسير الامتحا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الثاني محافظة الفيوم48 ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق امتحانات الترم الثاني 2026 لصفوف النقل، وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2026 الترم الثاني محافظة الفيوم.

Read more »

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2026 في الفيومأنهى تعليم الفيوم استعداداته لانطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الثاني 2026، وفي السطور الآتية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2026 الترم الثاني.

Read more »

التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامةأكد خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026 ، إن هناك 200 حالة بالثانوية العامة أجرت عمليات زراعة قوقعة ، سيتم السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

Read more »

الدقيق بـ 18 جنيها.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2026نستعرض أسعار السلع التموينية 14 مايو 2026 داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة

Read more »

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 بالفيوم.. تنطلق غدًاساعات قليلة تفصلنا على امتحانات آخر العام 2026 وفي السطور الآتية تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 بالفيوم والتي تنطلق غدا السبت - الوطن

Read more »

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16 مايو 2026 أمام الجنيه المصريأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16 مايو 2026 أمام الجنيه المصري

Read more »