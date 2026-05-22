مديرية تموين القاهرة تكثف الرقابة على المخابز والمطاحن خلال فترة العيد وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات

مديرية تموين القاهرة تعمل على تحسين جودة الخبز والدهون وتكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن خلال فترة العيد، كما تعمل على توفير الأسطوانات الغاز وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات خلال أيام العيد.

قال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية تموين القاهرة، إنه تم إعداد مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ وضبط دورة العمل وانتظامها في ظل منظومة إنتاج الخبز الجديدة، وذلك بمراقبة أداء المخابز والمطاحن خلال فترة العيد بهدف ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، مع تكثيف الرقابة ال تموين ية على المخابز بصفة عامة وخاصة المخابز غير الملتزمة، وذلك لتشغيلها بالمعدلات المعتادة وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أن المحافظة تضم 2028 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد، مع السماح لبعض المخابز بالإجازات بنسبة لا تتجاوز 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها، كما سيتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية. في المحطات أثناء العيد، وسيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعاً لتكدس المواطنين أمام المحطات.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع أسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد، مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات، كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة محافظة القاهرة بنسبة 10% لمواجهة أي زيادة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مديرية تموين القاهرة تحقق جودة الخبز والدهون تدقيق أداء المخابز والمطاحن توفير الأسطوانات الغاز تكثيف الرقابة على محطات تموين السيارات

United States Latest News, United States Headlines