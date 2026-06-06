مدير حماية الأطفال: تقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال ضروري

مدير حماية الأطفال في منظمة اليونيسيف يؤكد على ضرورة تقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال قبل سن 14 عاما، فيما يوجه الرئيس المصري السيسي بالإسراع في ميكنة التأمين الصحي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المنشآت.

مدير حماية الأطفال في منظمة اليونيسيف يؤكد على ضرورة تقييد استخدام التكنولوجيا للأطفال قبل سن 14 عاما، فيما يوجه الرئيس المصري السيسي بالإسراع في ميكنة التأمين الصحي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المنشآت.

وتم إطلاق 5 منح ومساعدات مالية من الدولة على مدار العام، ولكن هل أنت من المستحقين؟. وفي مشهد غامض، ظهرت الفنانة يسرا في برنامج بيت مراد على قناة ON، حيث استعادت أجواء فيلم الإنس والجن، مما أعاد للأذهان أجواء الرعب والتشويق. وفي الأخبار الأخيرة، استهدف سفن بترول أمريكية في مضيق هرمز، مما أثار قلقًا في المنطقة





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