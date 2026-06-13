تداولت وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا، عن إجراء واشنطن لتمويل أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة، في إطار مشروع لتحسين قدراتها العسكرية. وتوصلت مصادر موثوقة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير تقنيات جديدة للقضاء على العدوى، وتصميم وتطوير أجهزة لتحليل العينات، وتنفيذ عمليات إزالة وتدمير الأسلحة البيولوجية. ويعتقد الخبراء أن هذه المشاريع سوف تسهم في تعزيز قدرات واشنطن في مجال مكافحة الأمراض، وتهدف إلى تطوير تقنيات جديدة للتعامل مع الأوبئة. وتشير المصادر إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين قدرات واشنطن في مجال مكافحة الأمراض، وتهدف إلى تطوير تقنيات جديدة للتعامل مع الأوبئة.

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة : واشنطن موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دول ة. مصطفى بكري عن مصادر موثوقة: لا صحة لرفع الحصانة عن نائب بالبرلمان في قضية صبري نخنوخ.

تطبيقا للوائح.. أمين عمر يُجبر لاعب التشيك على تغيير قميصه. طالب مهدي محمد نبي، نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والجهات المنظمة لكأس العالم 2026 بضمان معاملة عادلة لمنتخب بلاده، في ظل استمرار أزمة تأشيرات دخول عدد من أفراد البعثة إلى الولايات المتحدة. وقال نبي، في تصريحات نقلتها وكال





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