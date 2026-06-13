تأتي هذه الإداعات في الوقت الذي أعلنت فيه مصطفى بكري عن مصادر موثوقة أنه لا صحة لرفع الحصانة عن نائب بالبرلمان في قضية صبري نخنوخ، وترددت قناة مجانية في إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم، وتمكن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من التقدم على نظيره باراجواي بهدف مبكر حمل توقيع لاعب الأخير بالخطأ، خلال المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة، أعلنت أن واشنطن موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دول ة. وتأتي هذه الإداعات في الوقت الذي أعلنت فيه مصطفى بكري عن مصادر موثوقة أنه لا صحة لرفع الحصانة عن نائب بالبرلمان في قضية صبري نخنوخ.

في حين ترددت قناة مجانية في إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم. وتمكن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من التقدم على نظيره باراجواي بهدف مبكر حمل توقيع لاعب الأخير بالخطأ، خلال المباراة المقامة حاليًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026. وجاء الهدف بعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، بعدما سجل داميان بوباديلا هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح التقدم لمنتخب الولايات المتحدة بهدف دون رد.

وشهدت المباراة تسجيل أول هدف عكسي في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، ليُسجل في تاريخ النسخة الحالية من البطولة. ودخل المنتخب الأمريكي بهذا الهدف قائمة أكثر المنتخبات استفادة من الأهداف العكسية في تاريخ كأس العالم، بعدما ارتفع رصيده إلى 4 أهداف عكسية، ليعادل منتخبي ألمانيا والبرتغال، بينما يتصدر المنتخب الفرنسي القائمة برصيد 6 أهداف. كارلوس غامارا (الدقيقة 3) أمام إنجلترا - 2006داميان بوباديلا (الدقيقة 7) أمام الولايات المتحدة - 202





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية واشنطن مختبرا بيولوجيا دول منتخب الولايات المتحدة الأمريكية باراجواي كأس العالم 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

افتتاح معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بمركز مطوبس في كفر الشيخشهد مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ افتتاح معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية نظمته جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ليستفيد منه 120 أسرة من عدد من قرى المركز - الوطن

Read more »

اشتروا ذهب وسيارات.. 4 نصابين يغسلون 30 مليون جنيهقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه.............

Read more »

الأمم المتحدة: طالبان اعتقلت 30 امرأة لانتهاك قواعد الحجاب في أفغانستانقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن السلطات في مدينة هرات غرب أفغانستان اعتقلت ما لا يقل ‌عن 30 امرأة بتهمة انتهاك قواعد الملابس التي فرضتها حكومة حركة طالبان، لك

Read more »

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة: واشنطن موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولةأعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة، تولسي جابارد، الجمعة، أن الحكومة الأمريكية موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا "تم التستر عليها" في

Read more »

تزايد التوترات حول تايوان وتفاصيل اختراقات أمنية دوليةتشهد المنطقة تصاعداً في الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان مع رصد 14 طائرة و9 سفن حربية، بينما تكشف تقارير عن تمويل واشنطن لأكثر من 120 مختبراً بيولوجياً في 30 دولة ومزاعم ابتزاز بيل جيتس من إبستين، إضافة إلى قضايا محلية مثل رفع الحصانة عن نائب برلماني وتعرض منتجات عصير القصب لتلوث ثاني أكسيد التيتانيوم

Read more »

مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المستقيلة: واشنطن موّلت أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولةتداولت وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا، عن إجراء واشنطن لتمويل أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة، في إطار مشروع لتحسين قدراتها العسكرية. وتوصلت مصادر موثوقة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير تقنيات جديدة للقضاء على العدوى، وتصميم وتطوير أجهزة لتحليل العينات، وتنفيذ عمليات إزالة وتدمير الأسلحة البيولوجية. ويعتقد الخبراء أن هذه المشاريع سوف تسهم في تعزيز قدرات واشنطن في مجال مكافحة الأمراض، وتهدف إلى تطوير تقنيات جديدة للتعامل مع الأوبئة. وتشير المصادر إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين قدرات واشنطن في مجال مكافحة الأمراض، وتهدف إلى تطوير تقنيات جديدة للتعامل مع الأوبئة.

Read more »