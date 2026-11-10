مدينة مصر للإسكان تخفض الأرباح 22.8% وترفع الإيرادات 10.2% خلال 9 أشهر

كشفت القوائم المالية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عن تراجع صافي الأرباح إلى 1.81 مليار جنيه مع ارتفاع الإيرادات إلى 8.13 مليار جنيه.

أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير تراجعاً ملحوظاً في صافي أرباحها بنسبة 22.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد أشارت الشركة إلى أن هذا التراجع في الربحية جاء بالتزامن مع زيادة في حجم الإيرادات التشغيلية، مما يعكس تعقيدات الأسواق وارتفاع تكاليف التشغيل.

تفاصيل الأرباح والإيرادات المالية

ووضحت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير في القوائم المالية المقدمة إلى البورصة المصرية أن صافي الربح المحقق بعد خصم الضرائب بلغ 1.81 مليار جنيه خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية سبتمبر عام 2026. وقد قورن هذا الرقم بأرباح كانت بلغت 2.35 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، مما يوضح حجم الانكماش في هوامش الربح الصافي.

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في المقابل، سجلت الشركة نمواً إيجابياً في جانب الإيرادات، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 8.13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وقد مثلت هذه الزيادة نمواً بنسبة 10.2% مقارنة بنحو 7.38 مليار جنيه التي تم تسجيلها خلال الفترة المقارنة من العام السابق، مما يشير إلى استمرارية الطلب على خدمات الشركة الأساسية.

الوضع المالي المستقل للشركة

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، أظهرت الأرقام أن شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.60 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وقد تم مقارنتها بأرباح مستقلة بلغت 2.21 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مما يؤكد استمرار الضغط على هوامش الربح المستقلة للشركة.

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وتأتي هذه الأرقام في سياق متابعة دقيقة لأداء قطاع الإسكان والتعمير في مصر، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على إيرادات نموها ومواجهة التحديات التشغيلية والمالية التي تؤثر في صافي ربحيتها النهائية.

السياق المؤسسي والنشر الإعلامي

يذكر أن مجلة أموال الغد، وهي مجلة اقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر شركة مساهمة مصرية، تقوم بتغطية هذه التطورات المالية. وتعد المجلة الإصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت.

وتسعى المجلة من خلال هذه المنصات الإخبارية المزدوجة لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال، مما يتيح للمتداولين والمستثمرين والقطاع العام الوصول إلى بيانات دقيقة ومفصلة حول أداء الشركات المدرجة في البورصة المصرية.