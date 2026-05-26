استقبلت سبوكان المنتخب المصري خلال كأس العالم، وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً مع الرئيس الإيراني بزشكيان حول المفاوضات الدولية؛ كما أعلن عن تمديد خطة الإسعاف لعيد الأضحى وتوجيه دعوات للإسكان البديل وسط تراجع مبيعات ألعاب الأطفال وارتفاع أسعار الخامات.

استقبلت مدينة سبوكان في ولاية فرجينيا الأمريكية معسكر المنتخب المصري لكرة القدم ضمن فعاليات بطولة كأس العالم، حيث أقام مسؤولو المدينة استقبالاً حاراً للرياضيين وأعضاء الجهاز الفني، مؤكّدين حرصهم على توفير جميع سبل الراحة والدعم اللوجستي خلال فترة الإقامة في المدينة.

وقد شمل البرنامج الذي أعدته السلطات المحلية زيارات إلى المعالم السياحية البارزة والاستفادة من مرافق التدريب المتقدمة المتوفرة في المنطقة، إلى جانب تنظيم لقاءات ثقافية تهدف إلى تعزيز التبادل بين الشعبين المصري والأمريكي وتعريف الجمهور المحلي بالثقافة المصرية. في سياق مختلف، تواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حيث تمركز الحوار حول الجهود الدؤوبة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وإيجاد أرضية مشتركة لإبرام مذكرة تفاهم قد تسهم في تخفيف التوترات الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن مصر تدعم المسار التفاوضي القائم وتؤمن بدورها كوسيط شريك في إنجاح المفاوضات، مشدداً على أن مصر ستستمر في تقديم كل ما يلزم لتسهيل الحوار وتخفيف حدة التصعيد في المنطقة. كما أعرب الرئيس السيسي عن موقف مصر الثابت في رفض أي انتهاك لسيادة دول الخليج الشقيقة أو تهديد أمنها، داعياً إلى التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة التي قد تعرقل مسار السلام.

من جانب آخر، أعلن رئيس هيئة الإسعاف في مصر عن تمديد خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى إلى ما بعد عودة الحجاج إلى الوطن، في إطار حرص السلطات على ضمان سلامة المواطنين وتوفير خدمات طبية وإسعافية متميزة خلال فترة الذروة. وقد تم تحصين المستشفيات ومراكز الطوارئ بوسائل حديثة وتوسيع ساعات العمل لتلبية الارتفاع المتوقع في عدد المرضى.

بالإضافة إلى ذلك، دعا وزير الإسكان المصري الأهالي الذين يقطنون في مناطق الإيجار القديم إلى التسجيل في استمارة الإسكان البديل، مؤكداً أن البرنامج سيوفر بديلاً سكنيًا مناسبًا دون أي خسائر مالية للمستفيدين. وفي ختام اليوم عبرت التقارير عن انخفاض نسبته 30 % في مبيعات ألعاب الأطفال خلال موسم عيد الأضحى، إلى جانب ارتفاع هائل بلغ 95 % في أسعار الخامات المستخدمة في الصناعة، ما ينذر بضغط إضافي على قطاع التصنيع المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات المتعددة تُظهر تداخل الأبعاد الداخلية والخارجية التي تواجه مصر حاليًا، من دعم الرياضة الوطنية إلى الدور الفاعل في الدبلوماسية الإقليمية وتوفير الخدمات العامة، مما يعكس استراتيجيات شاملة لتقوية مكانة الدولة على المستويين المحلي والدولي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سبوكان المنتخب المصري الاتصال السيسي بزشكيان عيد الأضحى الإسكان البديل

United States Latest News, United States Headlines