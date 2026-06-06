مدينة العلمين الجديدة: نموذجًا متقدمًا للمدن الذكية في مصر

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا متقدمًا للمدن الذكية في مصر، وتعكس بوضوح توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية قائمة على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز قدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا متقدمًا لل مدن الذكية في مصر، وتعكس بوضوح توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية قائمة على التكنولوجيا وال تحول الرقمي ، بما يعزز قدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

استضافة المدينة لعدد من الفعاليات الاقتصادية والدبلوماسية الكبرى خلال شهر يونيو الجاري، وفي مقدمتها الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، تعكس الثقة الدولية المتزايدة في البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر، سواء على مستوى الاتصالات أو الخدمات اللوجستية. البنية الرقمية الحديثة التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، بما تضمه من شبكات اتصالات متطورة وخدمات ذكية، تلعب دورًا محوريًا في دعم تنظيم هذه الفعاليات بكفاءة عالية، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم





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