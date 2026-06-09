مد فترات العمل في مكاتب التصديقات المصرية لتسهيل الخدمات للمواطنين

قررت وزارة الخارجية المصرية مد ساعات العمل في عدد من مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يحتاجون إلى تصديق مستنداتهم للاستخدام خارج مصر. سيسري القرار اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وسيشمل مكاتب محددة بينما تبقى بقية المكاتب تعمل بالمواعيد الرسمية. يهدف القرار إلى تحسين الخدمة وتقديم خيارات إضافية للمواطنين.

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المصرية، في بيان رسمي، قرارًا بتوسيع ساعات العمل في مجموعة مختارة من مكاتب التصديقات التابعة لها على مستوى الجمهورية. يأتي هذا القرار في إflage من تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين الراغبين في تصديق مستنداتهم الرسمية المطلوبة للاستخدام خارج مصر، مثل شهادات الميلاد والزواج والشهادات الدراسية والتوكيلات وغيرها.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026. مواعيد العمل الموسعة: ستعمل المكاتب المشمولة بالقرار وفق نظام جديد يمتد على ستة أيام في الأسبوع. 所以就实行的具体安排来说，从周日到周四，办公时间是从上午9点持续到下午4点。此外，每周六也会提供额外服务，时间从上午10点到下午1点。该措施旨在为在周末有时间的公民提供更大的灵活性。 المكاتب المشمولة: تضمن القرار ستة مكاتب رئيسية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنيا.

وهي: مكتب تصديقات أحمد عرابي في المهندسين (الجيزة)، ومكتب تصديقات المريلاند في مصر الجديدة (القاهرة)، ومكتب تصديقات 6 أكتوبر في جامعة 6 أكتوبر (الجيزة)، ومكتب تصديقات سموحة في الإسكندرية، ومكتب تصديقات سان استيفانو (الإسكندرية)، ومكتب تصديقات المنيا في مجلس مدينة المنيا. المكاتب التي تحافظ على المواعيد الرسمية: أكدت الوزارة أن بقية مكاتب التصديقات المنتشرة في كل المحافظات ستستمر في العمل dentro المواعيد الرسمية من الأحد إلى الخميم فقط.

وضمت قائمة هذه المكاتب أكثر من 30 موقعًا، تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والجامعات (البريطانية، عين شمس، القاهرة، العاصمة الجديدة "حلوان سابقًا")، ومكاتب في مدن ومحافظات عديدة مثل شبين الكوم، بني سويف، بنها، المنصورة، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، البحيرة، طنطا، السويس، ودمياط. عملية التصديق وما تتضمنه: ت烛ن ministry التوضيح بأن عملية التصديق التي تقوم بها الخارجية المصرية لا تعني مراجعة أو تحكيم في مضمون المستند نفسه.

بل هي في الأساس عملية إدارية تهدف إلى التحقق من صحة الختم والتوقيع والصفة الرسمية للجهة التي أصدرت المستند أو أقرته قبل تقديمه لمكتب التصديق. وبالتالي، قد يتم رفض تصديق مستند حتى لو كان صحيحًا من ناحية المحتوى إذا كان ينقصه ختم سابق أو اعتماد من الجهة المصدرة الأصلية. حالات الحاجة للتصديق: يحتاج المواطن إلى اللجوء لمكتب تصديقات الخارجية عندما يكون المستند المصري مطلوبًا للتقديم لدى جهة أجنبية خارج مصر، أو حتى لدى جهة أجنبية تعمل داخل الأراضي المصرية.

وتشمل أنواع المستندات الشائعة: شهادات الميلاد والزواج والطلاق، والشهادات الدراسية وكشوف الدرجات، والتوكيلات الرسمية والأحكام القضائية، والمستندات الطبية (كالتقارير الصحية والشهادات)، والمستندات التجارية، وأوراق العمل والهجرة. المستندات المطلوبة مسبقًا: للتيسير على المواطنين، حددت الوزارة أن هناك حاجة إلى إتمام بعض خطوات الاعتماد المسبق قبل التوجه لمكتب التصديق. بالنسبة للمستندات التعليمية (كشهادة التخرج وكشف الدرجات)، يجب أن تكون معتمدة أولاً من الجهة التعليمية المانحة (المدرسة أو الجامعة).

أما مستندات الأحوال الشخصية (مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق) فيجب أن تكون مستخرجة رسميًا ومكتملة الختم والاعتماد من الجهة المختصة. المستندات الطبية (كالتقارير الطبية والشهادات الصحية) تتطلب أيضًا اعتمادًا مسبقًا من الجهة الطبية المسؤولة. هذه الإجراءات التحضيرية ضرورية لتجنب الرفض وتوفير الوقت





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تصديق المستندات وزارة الخارجية المصرية مكاتب التصديقات تيسير الخدمات المواعيد الجديدة

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