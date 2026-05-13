مذاكرة تفاهم للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البحر المتوسط

الهيئة المنتصبة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشرت البيان على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن الاعتزام الخاص بالحكومة قبل ولائمن فيفترض وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي عشرين جنيهًا وواحد جنيهًا، والاكتفاء بها في الأسواق، وحصريًا بالعملات الورقية القديمة من الفئتين ذاتهما. المركز الإعلامي، وليس مع العمل زي التساهي مع البنك المركزي المصري أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مضيفًا استمرار طباعة للعملات البلاستيكية من فئتي الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا دون توقف، مع تمتعها بقوة إبراء كاملة، واستحقاقها الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات، مع استمرار التعامل بالعملات الورقية المتداوله حاليًا جنبًا إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية وسيتبع العمل بتفاصيل الخبر.

نشرت هيئة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه حقيقة تداول ما يتعلق باعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، والاكتفاء بالمتداول منها في الأسواق، والاكتفاء بالعملات الورقية القديمة من نفس الفئتين.

