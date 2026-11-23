تكشف مذكرات جو بايدن علمه المسبق برفض السيسي تهجير الفلسطينيين إلى مصر، بحسب الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية في تصريحات تلفزيونية.

كشفت مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تفاصيل جديدة عن الموقف المصري من مقترحات تهجير سكان قطاع غزة، وفق ما أورده الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "DMC". وتتناول المذكرات كواليس الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ اندلاعها في أكتوبر 2023، وتعيد إلى الواجهة ملف محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وبحسب ما ورد في المذكرات كما عرضه سنجر، فإن بايدن كان يعلم مسبقًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرفض مقترح نقل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية. وتؤكد هذه الإشارة أن القاهرة وضعت خطوطًا حمراء واضحة منذ اللحظة الأولى للأزمة، وأن تهجير الفلسطينيين لم يكن مطروحًا للقبول من الجانب المصري.

Also read شيخ الأزهر لـ رئيس الوزراء العراقي: وحدة الأمة غايتنا.. وتاريخنا يؤهلنا لمكانة عالمية

الخطوط الحمراء المصرية ورفض التهجير

أوضح أشرف سنجر أن الموقف المصري لم يكن مجرد اعتراض سياسي عابر، بل استند إلى رؤية استراتيجية ترفض تحويل مصر إلى شريك في مخطط تهجير سكان القطاع. كما ترفض القاهرة السماح باستخدام أراضيها ممرًا لتنفيذ ترتيبات قد تؤدي إلى إفراغ غزة من سكانها، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة.

وشدد سنجر على أن مصر تمسكت بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، انطلاقًا من إدراكها أن أي عمليات نقل جماعي للسكان قد تفتح الباب أمام تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية. وأضاف أن هذا الموقف يرتبط مباشرة بالأمن القومي المصري، إذ تعاملت القاهرة مع ملف التهجير باعتباره قضية تمس الأمن القومي ومستقبل القضية الفلسطينية في الوقت نفسه.

Advertisement

قراءة أستاذ السياسات الدولية للموقف الأمريكي

في المقابل، انتقد أشرف سنجر تعامل إدارة جو بايدن مع التصعيد العسكري الإسرائيلي، معتبرًا أن التصريحات الأمريكية بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين لم تكن كافية في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا. ورأى أن الإدارة الأمريكية كان ينبغي أن تتخذ خطوات أكثر حسمًا لوقف التصعيد، بدلًا من الاكتفاء بالتحذيرات والتصريحات السياسية.

وأشار سنجر إلى أن واشنطن بدت، في تقديره، وكأنها تتحرك في إطار رد الفعل تجاه قرارات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو. ولفت إلى أن ما ورد في المذكرات يفتح تساؤلات مهمة حول طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وحدود التأثير الأمريكي في القرارات الإسرائيلية خلال الحرب.

مستقبل القضية الفلسطينية وأثر المذكرات

لفت سنجر إلى أن مذكرات بايدن تتضمن إشارات مهمة إلى مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع. وأكد أن استمرار تجاهل الحقوق الوطنية للفلسطينيين يعقد فرص الوصول إلى سلام مستدام، مشددًا على أن صمود الشعب الفلسطيني يرتبط بمواقف عربية داعمة، وفي مقدمتها الموقف المصري.

واعتبر سنجر أن أهمية ما ورد في مذكرات بايدن تكمن في صدوره عن رئيس أمريكي سابق كان حاضرًا في دائرة صنع القرار خلال الحرب، وهو ما يمنح هذه الرواية وزنًا خاصًا عند تحليل المواقف الدولية تجاه الأزمة. وأشار أيضًا إلى أن المذكرات لا تقتصر على توثيق الموقف المصري، بل تفتح ملف مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، في ضوء التباينات في الرؤى وأزمات الثقة بين واشنطن والحكومة الإسرائيلية.