تغطية لأخبار متعددة تشمل تأثير مذكرات موظفة سابقة في شركة ميتا على المبيعات، والتضامن الثقافي العربي مع الروائي الكويتي سويلم، واجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية المصري الذي أكد على تسريع الإجراءات مع الحفاظ على البيئة، ومناقشة مشروعات قومية كبرى واعتمادها بعد استيفاء الاشتراطات الفنية والبيئية، وتأكيد وزير الأوقاف على عدم المساس بحقوق المصريين في قضية وقف المنان.

تناولت التقارير الإعلامية أخباراً متنوعة شملت مذكرات موظفة سابقة في شركة ميتا ، بالإضافة إلى قضايا ثقافية واجتماعية، ومتعلقة بتطوير المناطق الساحلية في مصر. في الجانب الأول، أشارت التقارير إلى أن مذكرات موظفة سابقة في شركة ميتا قد ساهمت في تحقيق طفرة في المبيعات بسبب محاولات الشركة إسكاتها خلال مهرجان ما، وهو أمر يسلط الضوء على قضايا الشفافية والقيادة في الشركات التكنولوجية الكبرى.

من ناحية أخرى، شهدت الأوساط الثقافية العربية تضامناً واسعاً مع الروائي الكويتي سويلم، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا الفكرية والحرية الإبداعية في المنطقة. 和在另一部分，埃及环境部长 الدكتور questioned the efficiency of the licensing procedures for coastal projects, emphasizing the need to balance development and environmental preservation. أكد الدكتور سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، على ضرورة تسريع إجراءات تراخيص الشواطئ لدعم الاستثمار في المناطق الساحلية، مع الحفاظ على البيئة.

شدد على أن جميع الجهات المشاركة في الأمانة الفنية للجنة تتحمل مسؤولية إنهاء الإجراءات بسرعة، ووجه جهات الولاية بعدم قبول أي طلبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة وفق القوانين. كماocer emphasized the importance of convening the committee periodically to facilitate investment while maintaining environmental standards.

وناقشت اللجنة 50 موضوعاً بالإضافة إلى موضوع مستجد، شملت مشروعات قومية كبرى مثل ميناء يخوت دولي في مطروح، ومشروعات تغذية كهربائية في بورسعيد، ومشروعات خطوط شحن بحري في السويس، وكلها وافقت عليها بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات الفنية والبيئية. وقررت اللجنة عدم الموافقة على بعض الموضوعات لمخالفتها الضوابط، وتأجيل البت في أخرى لحين استكمال الأوراق المطلوبة. أكدت اللجنة على الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الشواطئ المصرية، وتضمن استدامتها للأجيال القادمة.

كما شددت على جهات الولاية بعدم استلام أي طلبات إلا بعد اكتمال المستندات وفق قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021. وتختص اللجنة بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، ومراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، خاصة تحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة والحفاظ على الشواطئ.

في قضية أخرى، أكد وزير الأوقاف المصري أمام مجلس النواب Regarding the endowment of Al-Manan, he stressed that there will be no violation of the rights of Egyptians and that urgent and fundamental solutions will be sought. وبهذا، تعكس هذه التقارير اهتماماً متزايداً بالشفافية في الشركات العالمية، والتضامن الثقافي العربي، ومتطلبات التنمية المستدامة في مصر مع الحفاظ على الموارد الطبيعية





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